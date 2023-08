Gewerbegebiet in Sachsenkam: Bürgermeister reagiert auf Kritik von Grundstückseigentümerin

Andreas Rammler

Die bei der Bürgerversammlung Ende Juni gestellten Fragen an Rathauschef Andreas Rammler standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Sachsenkam – Ein Thema war der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet östlich der B13. Eine betroffene Grundstückseigentümern hatte dem Bürgermeister vorgehalten, auf ihre Anfragen keine oder nur dürftige Antworten gegeben zu haben.

Bebauungsplan für das Gewerbegebiet wurde mehrfach angepasst und erweitert

Dem widersprach Rammler. Er habe im Gegenteil die Fragestellerin sogar ausdrücklich zu einem Gespräch in seine Sprechstunde eingeladen und dabei versucht, offene Fragen zu klären. In der Gemeinderatssitzung stellte er mit Nachdruck fest, dass alle Stellungnahmen im Bebauungsplanverfahren juristisch bewertet und im Gemeinderat behandelt worden seien. Der Bebauungsplan sei mittlerweile rechtskräftig.

Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet östlich der B13 war in der Vergangenheit mehrfach den neuen Gegebenheiten angepasst und erweitert worden. Betroffen davon ist auch die Fragestellerin, die an der Wagleitenstraße ein bereits bebautes Gewerbegrundstück besitzt, das vor der jüngsten Erweiterung an der Südgrenze des Bebauungsplans lag. Damals war als Abgrenzung zur freien Natur eine öffentliche Grünfläche als Ortsrandbegrünung vorgesehen. Diese wurde jedoch nicht umgesetzt. Die Fläche blieb im Besitz des ursprünglichen Grundbesitzers.

Bürgermeister Rammler weist Behauptungen zurück

Aufgrund der jetzigen Erweiterung des Gewerbegebietes und der damit verbundenen Verschiebung des Ortsrands nach Süden wurde die einst geplante Ortsrandbegrünung aus der Planung herausgenommen und als Gewerbefläche ausgewiesen. Als Abschluss ist nun an der neuen Vogenbergstraße wieder eine Ortsrandbegrünung vorgesehen.

Auf Nachfrage wies Bürgermeister Rammler die Behauptung zurück, dass die Anlieger für den ursprünglichen Grünstreifen zur Kasse gebeten worden seien. Dies könnte mit den Erschließungskosten für die frühere Erweiterung an der Wagleitenstraße verwechselt worden sein.

Kritik hatte die Sachsenkamerin auch an der Vergabe der Gewerbeflächen geübt. Die Zielsetzung im Flächennutzungsplan, den örtlichen Bedarf an Flächen zu sichern, um Gewerbebetriebe am Standort zu halten und zu fördern, sei nicht erfüllt worden. Der Rathauschef wies wie schon in der Bürgerversammlung darauf hin, dass durch die jüngste Erweiterung auch Sachsenkamer Betriebe profitieren konnten. So wurde ein Grundstückstausch mit der Klosterbrauerei möglich, durch den die eingesessene Firma HaWe in der Lage ist, ihren Standort in Sachsenkam zu vergrößern und damit die Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze zu erhalten beziehungsweise zu vergrößern.

„Es spricht auch nichts gegen die Ansiedlung von ortsfremden Gewerbebetrieben“

Und, so fügte Rammler hinzu: „Es spricht auch nichts gegen die Ansiedlung von ortsfremden Gewerbebetrieben, die für die Gemeinde Sachsenkam interessant oder attraktiv sind.“ Die Gemeinde selbst besitze keine Grundstücke im Gewerbegebiet. Es stehe Sachsenkamer Gewerbetreibenden frei, sich um ein Grundstück zu bemühen. Es seien noch Parzellen frei.

In die gleiche Richtung argumentierten Falk Rudolph und Lars Kienast. Sie wollten auch wissen, wie viele Arbeitsplätze das neu angesiedelte Autohaus hat und welche Gewerbesteuereinnahmen sich für die Gemeinde ergeben. Zur Anzahl der Arbeitsplätze konnte Rammler keine Angaben machen. Das Autohaus sei ja gerade erst dabei, den Betrieb aufzubauen. Das andere unterliege dem Steuergeheimnis. (ps)

