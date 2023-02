Schwester Fidelis Weiß bleibt unvergessen

Von: Andreas Steppan

Teilen

In Sachsenkam und weit darüber hinaus verehrt: Sr. Fidelis Weiß, die vor 100 Jahren starb. © Archiv

Auch viele Jahrzehnte nach ihrem Tod wenden sich Gläubige mit ihren Anliegen an Sr. Fidelis Weiß vom Kloster Reutberg. Am 11. Februar 2023 jährt sich der 100. Todestag der Nonne.

Sachsenkam – „Kurz gesagt: Wir brauchen jetzt ein Wunder.“ Mit diesen Worten fasst Sr. Benedicta Tschugg, Apostolische Kommissarin im Kloster Reutberg, den Seligsprechungsprozess von Sr. Fidelis Weiß zusammen. Dass ein solches Wunder aber nach wie vor nicht dokumentiert ist, ändert nichts daran, dass die Verehrung der Reutberger Schwester bis heute in Sachsenkam und darüber hinaus lebendig ist. Das wird sich auch an diesem Samstag zeigen, wenn in der Klosterkirche mit einem Gedenkgottesdienst ihr 100. Todestag begangen wird.

„Gebete wurden erhört“

Manchmal ist Sr. Benedicta selbst überrascht, wie präsent Fidelis für viele Gläubige sei – etwa, wenn sie im Auto eines Handwerkers ein Bild von Fidelis über dem Armaturenbrett entdeckt. Dabei, so sagt die Apostolische Kommissarin, sei ihr bewusst, dass Fidelis „keine Gestalt, die jedermann anspricht“, sei. Dass viele Gläubige ihr Vertrauen in die Franziskanerin setzen, führt Sr. Benedicta auf mehrere Faktoren zurück. „Die Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Gebete erhört wurden“, sagt die Nonne. „Und es ist natürlich schön, vor Ort eine Heilige als Bezugspunkt zu haben – auch wenn sie nicht heiliggesprochen wurde.“ Da Schwester Fidelis als Handarbeitslehrerin in der klostereigenen Schule tätig war, würden noch viele Sachsenkamer erzählen, dass ihre Mütter oder Großmütter von ihr unterrichtet wurden. Einen persönlichen Bezug hat übrigens auch Sr. Benedicta selbst. „Sr. Fidelis wurde in der gleichen Stadt geboren wir ich“ – nämlich in Kempten.

Fidelis stammte aus seiner armen Familie

Wie in der Theologie-Diplomarbeit des heutigen Pfarrers Michael Jakob nachzulesen ist, wurde Schwester Fidelis am 12. Juni 1882 als sechstes von zwölf Kindern des evangelischen Schneidermeisters Johann Weiß und seiner katholischen Ehefrau Albertine geboren. Ihr Taufname war Eleonore Margarethe Weiß.

In der frommen Familie gab es viele Schicksalsschläge. Sieben Kinder starben früh, nur fünf erreichten das Erwachsenenalter. Der Vater erkrankte an Tuberkulose und wurde nur 42 Jahre alt. Eleonores jüngste Schwester Maria Anna pflegte aufopferungsvoll die Mutter bis zu deren Tod, ging danach eine unglückliche Ehe ein. „Von Depressionen geplagt, nahm sie sich 1937 das Leben“, schreibt Jakob. Eine andere Schwester wurde ebenfalls Ordensfrau, eine andere wandte sich vom katholischen Glauben ab. Dass Fidelis „keine Frau war, die auf Wolke sieben geboren wurde, sondern auch in der eigenen Familie so viele Geschichten erlebte“, trägt aus Sr. Benedictas Sicht mit dazu bei, dass sich viele Menschen mit ihren Sorgen in ihr wiedererkennen.

Sie fühlte die „ständige Nähe Gottes“

Bei den Franziskanerinnen in Reutberg trat Eleonore Weiß 1902 ein. Hier erhielt sie den Ordensnamen Maria Fidelis, legte 1904 die Ewige Profess ab und wirkte als Organistin und Handarbeitslehrerin. Im Buch „Gottes Liebe ist mein Glück“, veröffentlicht 1982 zum 100. Geburtstag von Sr. Fidelis, schildert Sr. Maria Angela Mayer, wie Fidelis von Beginn an die „ständige fühlbare Nähe“ Gottes in ihrem Inneren wahrgenommen habe. Später beschrieb Fidelis Visionen, in denen sie das Leiden Christi und die Schmerzen Mariens durchlebte. Dies gipfelte – laut ihrem eigenen Bericht – am Karfreitag 1919 in einer „Mystischen Vermählung“ mit Jesus am Kreuz.

Die Schwestern Benedicta (li.) und Faustina (re.) schmückten am Freitag das Grab der Verstorbenen für die Gedenkfeier am Samstag. © arp

Bekannt wurde dieses „gnadenreiche Innenleben und die wunderbare Mystik“, wie es Michael Jakob nennt, erst, als es Spiritual Johann Mühlbauer nach Fidelis’ Tod am 11. Februar 1923 enthüllte. „Bald hat man sie in Anliegen um ihre Fürbitten angerufen und fand auch Erhörung“, schreibt Jakob.

Von der Schwesterngruft umgebettet

Anliegen tragen Gläubige bis heute an Fidelis heran. Die Bitten stehen etwa auf Zetteln, die in ein dafür vorgesehenes Kästchen in der Reutberger Klosterkirche gelegt werden. Die Gebeine von Fidelis, die zunächst in der Schwesterngruft beigesetzt worden war, verlegte Kardinal Michael von Faulhaber 1938 in die Kirche. Das Grab ist seither eine Pilgerstätte. Auf den kleinen Papieren bitten Menschen „um die Ehe unserer Tochter“ oder „dass der Brandstifter gefasst wird und alles gut wird“.

Die Gebetsanliegen erreichen die Reutberger Schwestern aber auf vielen Wegen. Die Gläubigen werden persönlich im Kloster vorstellig, rufen an oder schicken E-Mails. Eine Privatperson aus München pflegt die Homepage schwester-fidelis-weiss.de, sogar eine eigene Facebook-Seite hat die Franziskanerin. „Sowohl jede einzelne von uns als auch wir als Gemeinschaft tragen die Anliegen im Gebet vor“, sagt die Apostolische Kommissarin. Gemeinschaftlich passiert dies in der Novene, die an neun aufeinander folgenden Tagen zwischen Rosenkranz und Vesper gebetet wird.

Anliegen der Gläubigen gehen den Nonnen nahe

Es gebe viele Geschichten, die den Schwestern persönlich sehr nahe gingen, sagt Sr. Benedicta. „Zum Beispiel das 16-jährige Mädchen, das plötzlich aus unerklärlichen Gründen erblindet ist, oder ein dreijähriges Kind mit einem Gehirntumor.“ Für die Schwestern selbst sei es „entlastend“, für diese Menschen zu beten. Die Betroffenen oder Angehörigen empfänden es als großen Trost zu wissen, dass die Nonnen sie in ihr Gebet einschließen.

Darüber hinaus erreichen das Kloster auch immer wieder Rückmeldungen, dass die Gebete erhört worden seien. Dass etwa ein Angehöriger nach Jahren aus dem Koma erwacht sei, eine Frau endlich schwanger geworden sei, einen Job bekommen und im Dorf gut Anschluss gefunden habe. Die Verfasser dieser Nachrichten sind fest überzeugt, dass bei solch positiven Wendungen Fidelis die Finger im Spiel gehabt habe.

Seligsprechung 1936 eingeleitet

Für die schon 1936 in die Wege geleitete Seligsprechung reicht all dies aber noch nicht. 2007 verlieh Papst Benedikt XVI. Fidelis den „heroischen Tugendgrad“. „Seither darf man sie als Ehrwürdige Dienerin Gottes anreden“, erklärt Sr. Benedicta. Für die Seligsprechung aber wäre ein dokumentiertes Wunder nötig, „das eindeutig auf die Fürsprache von Fidelis zurückzuführen ist“. Falls die Seligsprechung Gottes Wille sei, so sei es nun an ihm, dieses Wunder zu bewirken, meint Sr. Benedicta. Der menschliche Beitrag auf dem Weg zur Seligsprechung sei bereits vollbracht.

Ähnlich sieht es Prof. Rafael Rieger. Der Franziskanerpater, der übrigens einst der letzte Novize im Tölzer Franziskanerkloster war und später als Hausvikar hierher zurückkehrte, hat heute einen Lehrstuhl für Kirchenrecht und Kirchliche Rechtsgeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt inne. Und er ist seit 2006 offiziell Vize-Postulator, also ein vom Vatikan benannter Fürsprecher, der neben dem Postulator, einem vatikanischen Kirchenvertreter, den Seligsprechungsprozess vorantreiben soll.

„Auf das Wunder warten wir noch“

„Ich habe aber in den letzten Jahren in Absprache mit den Verantwortlichen der Erzdiözese aktiv nichts in der Sache unternommen“, schreibt er auf Anfrage unserer Zeitung. Mit der Verleihung des heroischen Tugendgrads sei bereits „die letzte Stufe vor einer möglichen Seligsprechung erreicht“. Auf das für den nächsten Schritt nötige Wunder „warten wir noch“.

Für ihn persönlich aber sei „die Seligsprechung nicht entscheidend“, so P. Rafael Rieger. „Selbst wenn ein Wunder vorliegt, das von der dafür zuständigen Expertenkommission in Rom anerkannt wurde, erfolgt nicht automatisch eine Seligsprechung“, stellt er klar. „Zu entscheiden, ob jemand seliggesprochen wird und gegebenenfalls wann, ist allein Sache des Papstes, nach Beratung im Kardinalskollegium.“ Er selbst halte Fidelis für eine „heiligmäßige Frau“, schreibt der Vize-Postulator. „Ob sie jedoch jemals von der Kirche offiziell seliggesprochen wird, weiß allein Gott.“

Feierlichkeiten in Sachsenkam

Zum 100. Todestag von Sr. Fidelis Weiß findet an diesem Samstag um 16 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Klosterkirche Reutberg statt. Hauptzelebrant ist Generalvikar Christoph Klingen. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Frauenchor Chorella unter Leitung von Péter Morva. Aufgeführt wird die „Harfenmesse“ Missa Advocata Nostra von Johann Kaspar Aiblinger. Solistinnen sind Cecilia Gered, Johanna Betzinger und Lore März. Julia Pointner spielt die Harfe, Alexander Pointner die Orgel und Christine Schepping das Cello.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.