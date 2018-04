„Hi“ an der Hauswand, Sonne auf Kanaldeckel

Die Freude der Anwohner über diese „Kunstwerke“ hält sich in engen Grenzen: Die Polizei ermittelt wegen Graffiti-Schmierereien in Sachsenkam.

Nach Angaben der Beamten entdeckte ein Ehepaar (46 und 48 Jahre alt) am Montagmorgen an der Hauswand seines Anwesens an der Andreas-Lettner-Straße einen Schriftzug mit dem Wort „Hi“ in roter Farbe. In unmittelbarer Nähe waren außerdem zwei Verkehrsschilder mit roter Farbe besprüht. Einen Kanaldeckel hatten die unbekannten Täter mit einer gelben Sonne „verschönert“. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 1500 Euro.

Dem Ehepaar war in der vorangegangenen Nacht zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr in der Nähe seines Hauses ein schwarzer Pkw aufgefallen, um den mehrere Personen standen. In der Nähe dieses Standorts fanden die geschädigten Hausbesitzer eine gelbe und eine rote Spraydose. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Roland Weihrauch