Endlich wieder Josefifest: Das ist heuer im Festzelt in Reutberg geboten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Aufbauarbeiten auf dem Reutberg laufen seit Freitag. © Arndt Pröhl

Zum ersten Mal wird Sachsenkams Bürgermeister Andreas Rammler im Reutberger Festzelt das erste Fass anzapfen. Auch sonst gibt es Neues beim Josefifest - und viel Bewährtes.

Sachsenkam – Lange hat August Maerz, Vorstandsvorsitzender der Reutberger Klosterbrauerei, auf diesen Moment warten müssen. Doch ab kommenden Freitag, 17. März, gibt es auf dem Reutberg endlich wieder Festzeltbetrieb. Sachsenkams Bürgermeistermeister Andreas Rammler wird um 19 Uhr das erste Fass anzapfen. Obwohl der Bürgermeister schon seit drei Jahren im Amt ist, wird das für ihn eine Premiere sein. Die Corona-Pandemie verhinderte in den vergangenen Jahren das Josefifest. „Wir waren die ersten, die 2020 nicht mehr feiern durften und die letzten, die 2022 noch nicht durften“, sagt Maerz.

Orkan bedrohte Aufbau des Festzelts in Reutberg

Im vergangenen Jahr nutzte man schließlich im Herbst die Gelegenheit und wich in ein Festzelt nach Habach aus, das für ein Firmenjubiläum aufgestellt worden war. Dort wurden dann alle ausgefallenen Generalversammlungen nachgeholt.

Die Isargaumeisterschaft im Fingerhakeln wird am Josefitag im Festzelt ausgetragen. © Patrick Staar

Heuer nun läuft wieder alles in geordneten Bahnen. Am vergangenen Freitag begann der Aufbau des Festzelts. Mit etwas Sorge habe man dem angekündigten Orkan entgegengeblickt. Der hielt sich aber dann doch in Grenzen – genauso wie der Schnee, der in der Nacht fiel. „Glücklicherweise war’s doch einigermaßen kommod“, sagt Maerz. 2200 Plätze wird das beheizte Festzelt bieten. Für das leibliche Wohl sorgt dieses Mal der neue Festwirt Franz Ostler aus Mittenwald.

Zehn tage Josefifest in Reutberg

An den zehn Festtagen ist wieder einiges geboten: Vom Schafkopfturnier über die Isargau-Meisterschaft im Fingerhakeln bis hin zur Trachtenmodenschau. Vor allem Letztere sei „immer gut besucht gewesen“, sagt Maerz. „Neu ist, dass es am Josefitag ab 18.30 Uhr eine Mass Freibier für alle Josefs und Josefinen gibt“, so Maerz. Dafür verzichtet man heuer aufs Wiagsogschneiden.

Die Trachtenmodenschau – hier ein Bild aus dem Jahr 2019 – beschließt heuer das Josefifest. © Hans Demmel

Es gebe bereits zahlreiche Reservierungen für die verschiedenen Tage, berichtet der Vorstandsvorsitzende. Allerdings geht das Reservieren nicht für jeden Abend – beispielsweise auch nicht für die Genossenschaftsversammlung am Mittwoch. Hier gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Zutritt haben wie immer nur die Mitglieder der Brauereigenossenschaft, schließlich wird an diesem Abend auch immer die „Dividende“ in Form von Brotzeit und Bier ausgegeben. Gute Unterhaltung dürfte wieder bei der Ansprache von Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds, geboten sein. Ob sonst noch Prominenz an den Reutberg kommt, werde man sehen, sagt Maerz. Unter den Mitgliedern gebe es durchaus den einen oder anderen bekannten Namen. „Es ist das Who is who, wie man auf Bairisch sagt“, scherzt er. Unter anderem ist CDU-Chef Friedrich Merz Reutberger Genosse.

Ministerin Michaela Kaniber zu Gast beim Josefifest

Der Montag gehört traditionell den Milchbauern. Beim BDM-Abend sprechen in diesem Jahr die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, Richard Mergner als Landesvorsitzender des Bund Naturschutz und Manfred Gilch, Vorsitzender des BDM-Landesteams.

Jetzt hofft Maerz nur noch auf einigermaßen gescheites Wetter in den kommenden Tagen. „Und auf einen anständigen Durst bei den Gästen.“

Josefifest: Das Programm

Freitag, 17. März : 19 Uhr Anstich und Eröffnung, Musikkapelle Sachsenkam.

: 19 Uhr Anstich und Eröffnung, Musikkapelle Sachsenkam. Samstag, 18. März: 10 Uhr Preisschafkopfen und Preisgrasobern, ab 14 Uhr Blaskapelle Kochel, ab 19 Uhr Musikkapelle Gaißach.

10 Uhr Preisschafkopfen und Preisgrasobern, ab 14 Uhr Blaskapelle Kochel, ab 19 Uhr Musikkapelle Gaißach. Sonntag, 19. März (Josefitag): ab 13 Uhr Isargau-Fingerhakelmeisterschaft, ab 11 Uhr Blaskapelle Altenstadt, ab 14.30 Uhr Blaskapelle Schlehdorf, ab 18.30 Uhr Blaskapelle Ascholding. Ab 18.30 Uhr eine Maß Freibier für alle Josefs und Josefinen.

(Josefitag): ab 13 Uhr Isargau-Fingerhakelmeisterschaft, ab 11 Uhr Blaskapelle Altenstadt, ab 14.30 Uhr Blaskapelle Schlehdorf, ab 18.30 Uhr Blaskapelle Ascholding. Ab 18.30 Uhr eine Maß Freibier für alle Josefs und Josefinen. Montag, 20. März: 20 Uhr traditioneller Milchbauernabend mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

20 Uhr traditioneller Milchbauernabend mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Dienstag, 21. März: ab 19 Uhr Tanzmusi mit der Tegernseer Tanzlmusi und den Hallgrafer Musikanten im Wechsel (Eintritt: 3 Euro), Kesselfleischessen.

ab 19 Uhr Tanzmusi mit der Tegernseer Tanzlmusi und den Hallgrafer Musikanten im Wechsel (Eintritt: 3 Euro), Kesselfleischessen. Mittwoch, 22. März: Generalversammlung. 18 Uhr Gedenkgottesdienst in der Klosterkirche, 20 Uhr Versammlung für Genossen (Einlass 18 Uhr) mit der Dietramszeller Blasmusik.

Generalversammlung. 18 Uhr Gedenkgottesdienst in der Klosterkirche, 20 Uhr Versammlung für Genossen (Einlass 18 Uhr) mit der Dietramszeller Blasmusik. Donnerstag, 23. März: Tag der Vereine ab 19 Uhr, Knappschaftskapelle Penzberg, Auftritt Sachsenkamer Goaßlschnalzer.

Tag der Vereine ab 19 Uhr, Knappschaftskapelle Penzberg, Auftritt Sachsenkamer Goaßlschnalzer. Freitag, 24. März: Tag der Betriebe ab 19 Uhr, Blaskapelle Benediktbeuern.

Tag der Betriebe ab 19 Uhr, Blaskapelle Benediktbeuern. Samstag, 25. März (Eintritt 5 Euro): Festzeltbetrieb ab 13 Uhr; ab 14 Uhr Schützenkapelle Reichersbeuern, ab 19 Uhr Trachtenkapelle Wessobrunn.

(Eintritt 5 Euro): Festzeltbetrieb ab 13 Uhr; ab 14 Uhr Schützenkapelle Reichersbeuern, ab 19 Uhr Trachtenkapelle Wessobrunn. Sonntag, 26. März: ab 11 Uhr Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf, ab 14.30 Uhr Musikkapelle Söchering, ab 18.30 Uhr Blaskapelle Beuerberg, ab 19.30 Uhr Trachtenmodenschau.

