Kinderbetreuung: Warum Sachsenkam eine große Ausnahme bildet

Das „Haus für Kinder“ in Sachsenkam. © Beham Architekten

Während viele Gemeinden die Nachfrage nach Kita-Plätzen nicht befriedigen können, ist die Lage in Sachsenkam entspannt. Sogar Kinder aus Nachbargemeinden werden aufgenommen.

Sachsenkam – In vielen Gemeinden reichen die vorhandenen Krippen- und Kindergartenplätze nicht aus. In der Gemeinde Sachsenkam ist die Situation glücklicherweise sehr gut. Grund dafür ist das „Haus für Kinder.“

In der Sachsenkamer Kinderkrippe finden 13 Mädchen und Buben von auswärts Platz

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab die Leiterin der Kindertageseinrichtung, Kathrin Marcher, einen Ausblick auf das kommende Kindergartenjahr. Und da konnten sich die Ratsmitglieder entspannt zurücklehnen. Dass die Sachsenkamer Gemeinderäte keine Probleme bei der Unterbringung von Krippen- und Kindergartenkindern haben, liegt am „Haus für Kinder“, für dessen Bau bei einer Begehung von Fachleuten des Landratsamtes ein dickes Lob ausgesprochen worden war.

Lob und Anerkennung wurde zudem auch dem Team der Kita für seine Arbeit und die Umsetzung des Konzepts ausgesprochen. Von den 24 vorhandenen Krippenplätzen sind bereits 23 vergeben. 13 dieser Kinder kommen aus anderen Gemeinden, beispielsweise aus Reichersbeuern, Piesenkam oder Hartpenning. Die Kinder werden von fünf pädagogischen Fachkräften in Voll- oder Teilzeitarbeit betreut. Eine weitere Teilzeitkraft gerade für die Mittagszeit wäre laut Marcher sinnvoll.

Kindergarten in Sachsenkam nahezu voll belegt

Wegen der hohen Belegungszahl kann bei den auswärtigen Kindern nicht garantiert werden, dass sie auch in den Kindergarten übernommen werden können. Auch der Kindergarten ist mit 68 Buben und Mädchen – darunter zwei Integrationskinder, die jeweils drei Plätze belegen – nahezu voll belegt. Ein weiteres Integrationskind könnte noch dazukommen. Auch hier kommen 20 Kinder aus anderen Gemeinden, die an den Kosten beteiligt werden. Zwei Vollzeit- und acht Teilzeitkräfte sowie zwei Erzieherpraktikantinnen teilen sich die Arbeit.

Sehr gut angenommen wird der Hort, der von zwei Fachkräften betreut wird, die auch im Kindergarten eingesetzt werden. Von den vorhandenen 25 Plätzen im nächsten Schuljahr sind bereits 19 vergeben.

Ein großes Problem stelle oft der Fachkräftemangel dar. Davon sei Sachsenkam momentan zum Glück jedoch nicht betroffen. Andernorts könnten Gemeinden den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wegen Personalmangels nicht mehr erfüllen. Es mussten sogar bereits Gruppen geschlossen werden, berichtete die Kita-Leiterin. Deshalb sei in den kommenden Jahren ein besonders gutes Personalmanagement erforderlich. Die Qualität der Ausbildung dürfe aber nicht auf dem Altar der Quantität geopfert werde.

Kinderbetreuung in Sachsenkam: Kein Fachkräftemangel

Eine weitere Herausforderung für die Kommunen stehe bereits vor der Tür. Denn ab 2026 soll ein Anspruch auf Ganztagesbetreuung für die Grundschüler (1. bis 4. Klasse) gelten. Die Gemeinde sei gut beraten, Maßnahmen zu ergreifen, um gutes Personal zu halten. In anderen Gemeinden oder Trägern der Einrichtungen würden schon Zulagen gezahlt, um gutes Personal zu gewinnen. Allein in einem 20-Kilometer-Radius rund um Bad Tölz suchten 56 Einrichtungen nach Personal. Dies habe sich in Sachsenkam noch nicht bemerkbar gemacht. „Wir haben ein supergutes Team, das sich gerade in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie übergreifend unterstützt hat“, lobte Marcher. In den VG-Gemeinden sei man sich der Situation voll bewusst.

„Wir wollen uns am Programm ,Praxisorientierte Erzieherausbildung’ beteiligen, das von den Bayerischen Staatsministerien Unterricht und Kultus und Wissenschaft und Kunst aufgelegt wurde“, informierte dazu Bürgermeister Andreas Rammler. Der Modellversuch ermöglicht beispielsweise den Abschluss zur Erzieherin durch eine vergütete Ausbildung, mit einer Optimierung der Praxisphasen. Zum Abschluss lud Marcher, die für ihren Beitrag mit einem donnernden Applaus bedacht wurde, die Gemeinderäte dazu ein, einmal in Kindergarten und Krippe vorbeizuschauen und sich so ein persönliches Bild von der Arbeit in der Kita zu machen.

„Haus für Kinder“ in Sachsenkam auch architektonisch ausgezeichnet

Übrigens wurde das Sachsenkamer „Haus für Kinder“ vor Kurzem wegen seiner Architektur im Rahmen des Wettbewerbs „Über Oberbayern“ ausgezeichnet. Das Gebäude, für das das Dietramszeller Architekturbüro „Beham Architekten“ einen Anerkennungspreis in der Kategorie Oberland erhielt, überzeugte die Jury wegen der Mischung aus Innovation und Anknüpfung an die Tradition. Der Wettbewerb „Über Oberbayern“ wurde im Jahr 2021 erstmalig vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) im Kreisverband München-Oberbayern ausgelobt.

Von Günter Platschek