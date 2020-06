Party mit Folgen: Scherben im Kirchsee verletzen Kind

Sachsenkams Bürgermeister Andreas Rammler ist entsetzt: Unbekannte haben zerbrochene Flaschen in den Kirchsee geworfen. Das blieb nicht ohne Folgen.

Sachsenkam - Als verantwortlungslos haben sich unbekannte Zecher am Kirchsee erwiesen: Nachdem sie auf dem vorderen Steg offenbar eine Party gefeiert hatten, zerbrachen sie die leeren Flaschen und warfen sie in den See.

Die Folgen blieben nicht aus: Ein Mädchen schnitt sich beim Baden an den Scherben. Von dem Vorfall berichtete der Sachsenkamer Bürgermeister Andreas Rammler in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Mädchen schneidet sich beim Baden im Kirchsee an Scherben im Wasser

Demzufolge hatte das Mädchen am Nachmittag in dem an dieser Stelle etwa 1,60 Meter tiefen See gebadet. Im trüben Moorwasser konnte sie die Scherben nicht erkennen und zog sich eine Verletzung zu.

Bürgermeister und Gemeinderäte fischen zerbrochene Flaschen aus Kirchsee

Das Kind musste ins Tölzer Krankenhaus gebracht werden, wo die Wunde genäht wurde. Die Mutter fischte später mit einem Käscher zwei zerbrochene Bierflaschen aus dem See und informierte die Gemeinde.

Rammler versuchte am Freitag zusammen mit einigen Gemeinderäten und örtlichen Fischern, die Umgebung des Steges von den Glassplittern zu reinigen. Vorsicht sei beim Gang ins Wasser dennoch geboten.

Günter Platschek