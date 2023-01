Auf dem Reutberg wird heuer wieder gefeiert

Teilen

Anzapfen gemeistert: Bürgermeister Andreas Rammler brauchte drei Schläge. Im Hintergrund: (v. li.) 2. Vorstand Georg Kappelsberger, Geschäftsführer Stephan Höpfl, Vorstandsvorsitzender August Maerz, Festwirt (neu) Franz Ostler, Aufsichtsratsvorsitzender Hans Erhard (verdeckt) und Braumeister Florian Auracher. © Platschek

Nach der langen Corona-Zwangspause wird in diesem Jahr auf dem Reutberg wieder gefeiert. Das Josefifest beginnt am 17. März. Der neue Josefibock ist ab sofort zu haben.

Sachsenkam/Reutberg – Die erste Prüfung als neuer Schirmherr des Josefifests hat Sachsenkams Bürgermeister Andreas Rammler bestanden. Drei Schläge brauchte er am Donnerstagabend bei der traditionellen Verköstigung des Josefibocks, um den Zapfhahn ins Holzfass zu treiben. Kurz darauf funkelte der frühere Fastentrunk der Mönche wie eh und je in den Krügen, und die Vertreter der Brauerei stießen zusammen mit dem neuen Schirmherrn auf das Josefifest an, das nach dreijähriger Coronazwangspause wieder Besucher aus nah und fern anlocken wird.

1100 Hektoliter des Starkbiers lagern in den Reifetanks

Nach einer Reifezeit von drei Monaten, hat das Starkbier mit einem Alkoholgehalt von 6,9 Prozent, einer Stammwürze von 17 Prozent und seinem vollmundigen Geschmack den optimalen Reifegrad erreicht. Die eingebraute Menge sollte reichen: 1100 Hektoliter des Starkbiers lagern in den Reifetanks. Der Verkauf hat bereits begonnen. Die Drei-Liter-Magnumflasche gibt es in den Getränkemärkten nur auf Bestellung. Direkt erhältlich ist sie in der Brauerei oder im „Klosterbräustüberl“ am Reutberg. In der Brauerei gibt es das Bockbier auch in Fässern.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Brauereiurgestein Hans Krinner in den verdienten Ruhestand verabschiedet

Brauereichef August Maerz packte die Gelegenheit beim Schopf, um den neuen Außendienstleiter Sepp Hellweger aus Partenkirchen vorzustellen. Er ersetzt das Brauereiurgestein Hans Krinner, der in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Einen Wechsel habe es auch bei den Braumeistern gegeben. Der bisherige 1. Braumeister Michael Pichler ist auf eigenen Wunsch – heißt es auf Nachfrage – zum Jahresende ausgeschieden. „Gott sei Dank ist uns Braumeister Florian Auracher erhalten geblieben“, sagte Maerz. Als neuer 2. Braumeister stößt voraussichtlich Mitte Februar Andreas Marschall zum Team.

Neue Festwirte übernehmen das Zelt

Eine weitere Veränderung betrifft das Josefifest. Der bisherige Festwirt Manfred Werner hatte sich in der Pandemiezeit dazu entschlossen, in den Ruhestand zu gehen. Das Festzelt wird von der Festwirtsfamilie Manfred Kirner aus Rosenheim/Bad Feilnbach gestellt, die Küche übernimmt Franz Ostler aus Mittenwald. Diese Konstellation hat sich bei den drei Generalversammlungen im vorigen Jahr bewährt.

Josefifest vom 17. bis 26. März mit Generalversammlung

Vom 17. bis 26. März lädt die Brauerei zum 33. Josefifest ein. Das Programm steht weitestgehend. Am Samstag, 18. März findet das Schafkopfrennen und das Preisgrasobern statt. Am Josefitag, 19. März, wird die Isargaumeisterschaft im Fingerhakeln ausgetragen. Der Montagabend 20. März, gehört wieder den Milchbauern des BDM. Zum Kesselfleischessen und zum Tanzlmusiktreffen mit der Tegernseer Tanzlmusik und den Hallgrafen Musikanten wird am Dienstag eingeladen. Am Mittwoch, 22. März, findet die Generalversammlung der Brauerei statt. Tags darauf gibt es den Tag der Vereine. Ob dabei auch ein Wiagsognscheidn stattfindet, steht noch nicht fest. „Dazu haben sich schon einige Interessierte gemeldet. Schau ma moi“, meinte Maerz. Bis zum Sonntag, 26. März, gibt es Festzeltbetrieb. An diesem Tag klingt das Josefifest mit einer großen Trachtenmodenschau aus.

Heuer kein Ausschank auf der Grünen Woche in Berlin

Einen Ausschank der Reutberger Biere bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin gebe es heuer nicht, berichtete Maerz. Die Arbeitsgemeinschaft aus den Tourismusverbänden der Landkreise Miesbach und Bad Tölz- Wolfratshausen sowie einiger Firmen, die die Region auf der Messe vertreten hatten, sei nicht mehr zustande gekommen. (ps)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.