Klosterbrauerei Reutberg zieht Bilanz der Coronazeit: „Einigermaßen davokemma“

Etwa 500 Genossen waren in das Zelt in Habach gekommen, um sich über Neuigkeiten der Brauereigenossenschaft Reutberg zu informieren. © Hias Krinner

Bericht in der Generalversammlung: Dass die Nachfrage nach Flaschen-Bier stieg, ließ die Klosterbrauerei Reutberg mit einem blauen Auge durch die Krise kommen.

Sachsenkam/Habach – In schwierigen Zeiten muss man flexibel sein und sich anbietende Gelegenheiten nutzen: Die Brauereigenossenschaft Reutberg tat dies und lud jetzt im Nachholmodus zu den coronabedingt ausgefallenen Generalversammlungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 ein. Als Austragungsort diente das Festzelt, das die Firma Freisl in Habach anlässlich ihres Firmen- und Familienjubiläums aufgestellt hatte. Das Resümee: Trotz der von der Politik zeitweise verhängten Einschränkungen, etwa dem Verbot von Zusammenkünften jeglicher Art sowie Gaststätten-Schließungen und -reglementierungen, und der Unplanbarkeit von Festlichkeiten erwirtschaftete die Brauerei leichte Gewinne. Während für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss von rund 60.000 Euro ermittelt wurde, waren es im Geschäftsjahr 2021 immerhin rund 93.000 Euro.

Brauerei Reutberg dankt Mitarbeitern für großen Einsatz

Wie Brauerei-Vorstand August Maerz richteten auch Geschäftsführer Stephan Höpfl und Aufsichtsrats-Vorsitzender Hans Erhard ihren Dank an die Mitarbeiter, die mit ihrem Einsatz – „oft auch nach Feierabend“ – einen großen Anteil an der positiven Entwicklung hätten. Wichtig seien aber natürlich auch die Kunden, wie Höpfl anführte: Vereine, Betriebe, Getränkemärkte, Heimdienstkunden und Gaststätten. Letztere hätten besonders unter den Corona-Maßnahmen gelitten. Die Verkaufsbilanz weist im Jahr 2021 den Absatz von rund 21.200 Hektoliter an Eigenbier auf. „Das waren 150 Hektoliter Tankbier, mehr als 2800 Hektoliter Fassbier und mehr als 18.200 Liter Flaschenbier“, wie der Geschäftsführer auflistete. Dazu komme noch der Absatz von etwa 7900 Hektoliter Handelsprodukten. Auf größere Investitionen sei in den zurückliegenden zwei Jahren weitgehend verzichtet worden, wobei die Anschaffung von neuen Flaschen und Trägern dennoch mit 110.000 Euro zu Buche schlug sowie die Ausstattung verschiedener Gastronomiekunden mit Anlagen, Einrichtungen und Sonnenschirmen mit 62.000 Euro.

Sorgte für gute Unterhaltung: Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds. © Hias Krinner

Der Kauf von neuem Leergut sei sinnvoll gewesen, stellte Maerz fest, der sein Missfallen über die Entscheidungen der Politik nicht verbarg. Denn während der Corona-Zeit sei die Nachfrage nach Flaschenbier deutlich gestiegen. „Diese Entwicklung hat uns wirklich sehr geholfen.“

Aussichten für Klosterbrauerei sind fatal

Trotz der großen Probleme, die sich für den kleinen Mittelstand aufgetan hätten, „san mir no einigermaßen guad davokemma“. Mit Blick auf das fast schon abgelaufene Geschäftsjahr 2022 könne man von einem verhaltenen Frühjahr, einem starken Sommer und einem durchschnittlichen Herbst sprechen. Die Aussichten auf die kommenden Monate mit explodierenden Energiepreisen seien fatal. „Wir wissen noch nicht, welche Preise wir für unser Bier im nächsten Jahr veranschlagen müssen“, so Maerz. Der Mittelstand sei existenziell am Abgrund.

Eine räumliche Veränderung hat sich indes bezüglich eines im Besitz der Brauerei befindlichen Grundstücks ergeben, wie Maerz den etwa 500 Genossen im Zelt mitteilte: Auf Wunsch der Firma Hawe und der Gemeinde Sachsenkam habe man das im Gewerbegebiet liegende 5000-Quadratmeter-Grundstück gegen ein anderes, gleich großes auf der Flur „An der Wagleiten“ getauscht. Der Vorteil sei, dass hier ein ab 2025 für die Dauer von zehn Jahren geltendes notarielles Kaufangebot für weitere 3400 Quadratmeter anhängig sei. Im Falle einer Inanspruchnahme dieses Angebots hätte die Brauerei die Möglichkeit, sich platzmäßig völlig unabhängig zu machen.

Neuwahlen in der Generalversammlung der Klosterbrauerei Reutberg

Dem Genossenschaftsrecht entsprechend mussten schließlich noch Neuwahlen durchgeführt werden. Nach 35-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat kandidierte Hans Gams nicht mehr, ebenso Benno Lichtenegger nach 14 Jahren. Nachfolger wurden Hans Leo, Gründungsvorstand der Tegernseer Naturkäserei, und der Reichersbeurer Bürgermeister Ernst Dieckmann.

Mit Spannung erwartet wurde das wie immer mit Witz und Ironie gespickte Grußwort von Lothar Ebbertz, dem Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds.

Von Rosi Bauer