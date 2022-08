Klosterkirche Reutberg: Zweiter Bauabschnitt läuft

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Reutberger Klosterkirche ist derzeit eingerüstet. Im Moment läuft die Sanierung des Dachstuhls. © Bock

Bauarbeiter steigen derzeit der Klosterkirche Reutberg aus Dach. Seit einigen Wochen laufen die Sanierung des Dachstuhls und die Inneninstandsetzung des Turms. Ab dem kommenden Jahr folgt dann die Innenrenovierung der Kirche.

Sachsenkam – Dass an dem Gotteshaus gearbeitet wird, ist nicht zu übersehen: Ein großes Gerüst verdeckt den Blick auf die Wallfahrtskirche. Hammerschläge sind immer wieder zu hören. Im Dachstuhl aus dem Jahr 1733 über der Kirche ist bereits einiges geschehen. „Es ist eine sehr solide Konstruktion, es gab aber einige Schäden im Traufbereich“, sagt Architekt Hermann Thurner.

Holz für die Sanierung stammt aus dem klostereigenen Wald

Gemeinsam mit einem Statiker sei ein Konzept erarbeitet worden. Von den alten Holzbalken wurde so viel wie möglich erhalten, schadhafte Stellen wurden entfernt und durch neues Holz ersetzt. Für Letzteres wurden klostereigene Fichten verwendet, geschlagen in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Heiligdreikönig. „Hergerichtet wurde das Holz im 17 Kilometer entfernten Sägewerk. Es waren also kurze Wege. Das ist nachhaltig und superökologisch“, sagt Thurner.

Blickt man zwischen den Balken nach unten, sieht man die Deckengewölbekonstruktion der darunter liegenden Kirche. Hier soll noch eine Dämmung aufgebracht werden, erklärt Projektleiter Hans-Jürgen Dennemarck. Das müsse man mit Bedacht machen, damit sich später nicht am Ende im Kircheninneren Kondenswasser bildet.

Auch die Inneninstandsetzung des Turms wird erledigt

Die Südseite des Dachs ist weitgehend fertig, derzeit wird noch an der Nordseite gearbeitet. Die bekommt auch eine neue Regenrinne, während gegenüber die alte erhalten werden konnte. Ebenfalls zu diesem Bauabschnitt gehört die Inneninstandsetzung des Turms. Dessen Außensanierung wurde bereits 2021 abgeschlossen. Erneuert werden muss nun unter anderem die Verankerung des Turmhelms, „damit der nicht bei starkem Wind vom Turm geweht wird“.

Zum Abschluss bekommt die Südfassade der Kirche noch einen neuen Anstrich. In diesem Zuge werden Feuchtigkeitsschäden und Putzabplatzungen behoben.

890.000 Euro kostet dieser Bauabschnitt

Knapp 890 000 Euro kostet dieser Sanierungsabschnitt, den heimische Firmen erledigen. „Und wir sind zuversichtlich, dass es dabei auch bleibt“, sagt Dennemarck.

Trafen sich zum Baustellentermin: (v. li.) Sr. Benedicta, Sr. Faustina, Projektleiter Hans-Jürgen Dennemarck, Architekt Hermann Thurner und Martin Englert, Vorsitzender des Freundeskreises. © Krinner

Die Sanierung der Reutberger Klosterkirche hat eine lange Vorgeschichte. Vor etwa zehn Jahren bröckelte vor allem der Turm. Verschiedene Untersuchungen wurden angestellt und Notsicherungen vorgenommen. Beispielsweise gab es Netze, die den Kirchenplatz vor herabfallenden Putz- und Mauerwerksteilen schützten. Damals betreute Dennemarck das Ganze noch in seiner Funktion als Diözesanbaumeister. Nach diesen ersten Maßnahmen dümpelte das Projekt aber etwas vor sich hin, auch weil es einige Jahre dauerte, um zu klären, wer für die Sanierung eigentlich verantwortlich ist: Rom oder die Erzdiözese. „2019 war dann geklärt, dass Rom für das Kloster zuständig ist“, sagt Dennemarck. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt zwar bereits in Rente, wurde nun aber in seiner Funktion als freiberuflicher Architekt als Projektleiter verpflichtet.

Im vergangenen Jahr wurde die Außenstandsetzung des Turms abgeschlossen

2020 begann die Außeninstandsetzung des Turms. 234 000 Euro flossen unter anderem in die Fassadensanierung. Die Kupferblecheindeckung des Turmhelms wurde repariert, die Vergoldung von Kugel und Kreuz erneuert. Auch die Blitzschutzanlage ist komplett neu. „Jetzt erstrahlt der Turm wieder in seiner ursprünglichen Schönheit“, sagt Dennemarck.

Einen Teil der Sanierungskosten muss das Kloster selbst aufbringen

Der größte Brocken der Gesamtmaßnahme wartet aber ab dem kommenden Jahr, wenn die Innensanierung der Kirche beginnen soll. Rund 1,75 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Raumschale, Ausstattung, Heizung, elektrische Installationen: Die Liste ist lang. Denkbar wäre, dass man diesen dritten Bauabschnitt auch noch einmal weiter aufteilt, denn das Kloster selbst muss etwa eine Million der insgesamt 2,87 Millionen Euro teuren Sanierung selbst aufbringen – aus dem Klostervermögen, aber vor allem auch aus Spenden. „Wir sind weiterhin für Spenden dankbar“, sagt Schwester Benedicta Tschugg, die seit Oktober 2018 als von Rom eingesetzte Apostolische Kommissarin das Kloster leitet.

2011 gegründeter Freundeskreis hat bereits über 200.000 Euro gesammelt

Weiterhin Geld sammelt auch der 2011 gegründete Freundeskreis des Klosters um den Vorsitzenden und Kreisheimatpfleger Martin Englert. Rund 200 000 Euro kamen schon zusammen. „Weitere 50 000 Euro sind noch zugesagt“, sagt Englert. Beispielsweise seien 10 000 Euro für die Renovierung eines Seitenaltars versprochen. Der Verein kann sich auch vorstellen, dass konkrete Patenschaften für Statuen, Bilder oder die Sterne im Rund über dem Altarraum übernommen werden.

Es gibt aber auch einige Zuschüsse für das Projekt. 1,1 Millionen Euro steuert beispielsweise die Erzdiözese München-Freising bei. Dazu gibt es Mittel aus Denkmalschutzprogrammen, von der Bayerischen Landesstiftung, dem Bezirk und der Gemeinde Sachsenkam.

Wer das Kloster unterstützen will, bei der Liga-Bank gibt es ein Spendenkonto mit der IBAN DE86 7509 0300 0802 1413 37

