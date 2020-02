Kommunalwahl 2020: Andreas Rammler (42) will in Sachsenkam Bürgermeister werden

In Sachsenkam bewirbt sich mit Andreas Rammler (Unabhängige Wählerschaft) ein Politik-Neuling und bekennender Punkrocker um die Nachfolge von Hans Schneil (CSU).

Sachsenkam–Im Interview erklärt der 42-Jährige, warum er trotzdem ein guter Bürgermeister wäre, wie der Wahlkampf aus seiner Sicht läuft und warum seine Freunde ihn „Chef“ nennen.

Ein Punkrocker als Bürgermeister: Geht das überhaupt?

Natürlich geht das. In meinem Alter hat Punkrock nichts mehr mit Iro, Dosenbier oder Rebellion gegen die Eltern zu tun. Ich gehe im Gegensatz zu den wilden Jugendjahren bewusster, gezielter, konstruktiver und deutlich positiver an Dinge heran. Dazu gehört, dass ich ein klareres Bild von der Welt habe, in die ich mein Kind einmal entlassen möchte.

Würden Sie auch als Bürgermeister weiter als Bassist mit Scorefor auftreten?

Über die Jahre haben sich die Auftritte von Scorefor durch familiäre und berufliche Verpflichtungen drastisch verringert. In den Anfangsjahren spielten wir im Schnitt zirka 60 bis 80 Konzerte im Jahr. Dies hat sich nun auf gut fünf bis zehn Konzerte eingependelt. Diese Anzahl ist auch in Zukunft ohne Probleme durchführbar.

Und wollen Sie Vorsitzender des FC Bayern-Fanclubs „Bavaria Oberland“ bleiben?

Den Verein gibt es nun bereits seit neun Jahren – die Vorstandschaft ist seit der Gründung bis auf eine Position komplett gleich geblieben. Dies bedeutet, dass wir ein extrem gut eingespieltes Team sind. Ich kann jederzeit Aufgaben delegieren und habe vollstes Vertrauen gegenüber meinen Vorstandskollegen.

Wie läuft der Wahlkampf aus Ihrer Sicht?

Dadurch, dass ich der einzige Kandidat für das Bürgermeisteramt in Sachsenkam bin, kann man nicht wirklich von einem „Wahlkampf“ sprechen. Vielmehr suche ich bei allen sich bietenden Gelegenheiten das Gespräch mit den Sachsenkamer Einwohnern, um ihnen meine Ansichten, Positionen und Ideen vorzustellen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass mir ein ausgesprochen positives und wohlwollendes Feedback entgegengebracht wird.

Gab es auch lustige Begegnungen mit Bürgern?

Im Doppelhaus nebenan wohnt mein Bandkollege und Sänger von Scorefor, Florian Kropius. Seine kleine Tochter Lucy hat mich gefragt: „Darf ich zukünftig nicht mehr Andi zu dir sagen sondern muss dich mit Herr Bürgermeister ansprechen?“

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Wenn ich die Rückmeldungen und das Feedback der bisherigen Gespräche und Begegnungen heranziehe, gut.

Ihr Sohn Marinus ist mit drei Jahren noch sehr jung. Haben Sie keine Angst, zu viel zu verpassen?

Wir haben eine funktionierende, hervorragend arbeitende Verwaltung. Alle Gemeinderatsmitglieder, sofern sie wieder gewählt werden, haben mir ihre Unterstützung zugesagt. Von daher bin ich überzeugt, dass ich nicht allzu viel von der Entwicklung meines Buam verpassen werde.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Der krumme Baum lebt sein Leben – der gerade Baum wird ein Brett.

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Belastbar, organisiert, loyal, kreativ, ehrlich, motiviert, fair, lernbereit.

Was läuft gut in Sachsenkam, was weniger gut?

Sachsenkam ist ein äußerst lebens- und liebenswertes Dorf. Es hat seinen dörflichen Charakter erhalten und gibt der in der heutigen Zeit häufig anzutreffenden Anonymität keine Chance. Vor allem das rege Vereinsleben ist hierbei hervorzuheben. Das vielseitige ehrenamtliche Engagement, der Gemeinsinn, der gegenseitige Respekt und die Heimatverbundenheit prägen den einmaligen Charakter der Gemeinde. In den vergangenen Jahren hat sich Sachsenkam sehr positiv entwickelt und es wurde viel erreicht. Gemeinsam mit den Bürgern, dem Gemeinderat und der Verwaltung will ich mich den zukünftigen Herausforderungen wie zum Beispiel die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Klimaschutz, Breitbandausbau etc. stellen.

Sie sind ein Neuling in der Kommunalpolitik...

Ich bin neu auf der „Bühne“ der Kommunalpolitik, bin also unvoreingenommen, unabhängig, parteilos und voller Tatendrang und Neugierde bezüglich der zukünftigen Aufgaben.

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

FC Bayern, Musik, Vereinsarbeit, mit meinem Buam Marinus spielen und Zeit verbringen.

In welchen Vereinen sind Sie aktiv?

Ich bin Vorstand bei Bavaria Oberland 2011 sowie beim Fanclub Dachverband Region Oberland mit seinen zirka 3000 Mitglieder. Daneben bin ich Mitglied in vielen weiteren Vereinen wie zum Beispiel „Schmaizlbrüder“ und Feuerwehr.

Wenn Sie gewählt werden, würden Sie weiter bei der Sparkasse arbeiten? Welche Position bekleiden Sie dort aktuell?

Ich bin als Individualkundenberater im Beratungs-Center Loisachtal eingesetzt. Natürlich habe ich im Vorfeld meiner Kandidatur mit dem Vorstand der Sparkasse Gespräche geführt, und mir wurde die volle Unterstützung zugesagt. Wenn ich Bürgermeister werde, würde ich bei der Sparkasse die Arbeitszeit reduzieren – aber weiterhin für meine Kunden der Ansprechpartner bleiben.

Verraten Sie, wie Ihre Freunde Sie nennen?

Da ich viele Dinge und Vorhaben innerhalb meiner Band, meines Freundeskreises und meiner Vereine plane, organisiere und umsetze, hat sich im Laufe der Zeit der Spitzname „Chef“ durchgesetzt (lacht).

Lesen Sie auch:

Alle Infos zur Kommunalwahl im Landkreis gibt‘s hier

Kloster Reutberg: Ordensgemeinschaft scheitert mit Kündigung von Ex-Nonne vor dem Arbeitsgericht

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Bad Tölz - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.