Leben im Alter Thema bei den Grünen: „Es gibt viel Einsamkeit bei den älteren Leuten"

Leben im Alter: Grünen-Ortsverbandssprecher Matthias Thumfart (re.) leitete den Abend mit den Referentinnen (v. li.) Hanne Seligmann, Christiane Bäumler, Margit Engl und Johanna Eras.

Zu einem Themenabend über Leben im Alter hatte der Grünen-Ortsverband Reichersbeuern-Sachsenkam-Greiling eingeladen. Dabei ging es auch um Wohnkonzepte.

Sachsenkam – Leben im Alter: ein Thema, dem mit fortschreitendem demografischen Wandel immer größere Bedeutung zukommt. Der Grünen-Ortsverband Reichersbeuern-Greiling-Sachsenkam hatte dazu jetzt Interessierte zum informativen Austausch in den Sachsenkamer „Neuwirt“ eingeladen.

Die vertraute Umgebung in den eigenen vier Wände: „Das ist Heimat“

In erster Linie ging es um die Wohnsituation älterer Mitbürger. Wohnen habe zu tun mit Sicherheit, Wohlfühlen und Selbstbestimmtheit, führte Christiane Bäumler, tätig im Fachbereich Senioren im Tölzer Landratsamt, aus. Deshalb wollten auch viele Leute im Alter in den eigenen vier Wänden bleiben. Die gewohnte Umgebung sei mit Erinnerungen und nachbarschaftlichen Kontakten verbunden, „sie ist Heimat“, so Bäumler. Doch die Lebensumstände würden sich im Alter verändern – dann müsse man sehen, welche Wohn- und Versorgungsform möglich und für die betreffende Person akzeptabel sei.

Von „Wohnen für Hilfe“ bis zur WG mit Unterstützungskräften

Die Expertin stellte verschiedene Konzepte und in Gemeinden des Landkreises existierende Angebote vor. Länger zu Hause und eigenständig bleiben zu können, darauf zielt etwa das Konzept „Wohnen für Hilfe“ ab: Wer also Wohnraum zur Verfügung stellt, bekommt dafür als Gegenleistung Mithilfe bei anfallenden Arbeiten, aber keine Pflegeleistungen. Ähnlich und ebenfalls mit der Voraussetzung, sich im nahen Umfeld auf neue Menschen einzulassen, sei das Modell einer Wohngemeinschaft mit „Live-in-Kräften“: Diese meist aus Osteuropa kommenden Unterstützungskräfte hätten in der Regel keine Pflege-Ausbildung. Die Pflegekasse gewähre für solche Fälle auch kaum Zuschüsse, darüber hinaus würden mitunter mangelnde Sprachkenntnisse und generell die nicht immer gegebene Legalität solcher vermittelten Arbeitsverhältnisse Probleme bereiten, so Bäumler.

In Gaißach gibt es auch eine Tagespflege-Einrichtung

Wer Wohnen in einem Mehrgenerationenhaus erwäge, müsse Gemeinschaft wollen und sich hier auch einbringen. Fällt die Entscheidung für eine betreute Wohnform, sind verschiedene Varianten zu beachten: Von einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft über Betreutes Wohnen, Pflegeappartement oder Pflegeheim gibt es Unterschiede im Umfang des jeweils gebotenen Privat- und Gemeinschaftsbereichs sowie der Pflege-Intensität und auch bei den Kosten.

Hanne Seligmann dagegen stellte die Senioren-Tagespflege der Rummelsberger Diakonie in Gaißach vor. Für Senioren, die etwa zu Hause gepflegt werden, können hier tageweise, je nach Auslastung auch für mehrere Tage pro Woche, Aufenthalte gebucht werden. Eine pflegerische Fachkraft und Betreuungsfachkräfte für gemeinsame Aktivitäten gehören zum Team.

Neubeginn bei Angeboten nach der Corona-Zeit

Von kommunaler und ehrenamtlicher Seite müsse man sich nach der Corona-Zeit teils wieder neu aufstellen, um Unternehmungen für die älteren Mitbürger – wie etwa bei den Stockschützen praktiziert – schaffen zu können, berichtete Margit Engl, Seniorenbeauftragte im Reichersbeurer Gemeinderat. Durch eine Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat und der Arbeiterwohlfahrt lassen sich die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Generell sei es wohl sinnvoll, über die drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft hinweg gemeinschaftlich zu agieren. Gefragt wären auch jugendliche Mitstreiter.

Wenn die Mobilität fehlt, „gibt es viel Einsamkeit“

Damit Angebote auch angenommen würden, müsse man die „Austragler“ am besten persönlich ansprechen, so eine Feststellung. „Zwar hat eine örtliche Umfrage zur Zufriedenheit der Senioren ein gutes Ergebnis erzielt“, führte der Grünen-Ortssprecher und Sachsenkamer Seniorenbeauftragte Matthias Thumfart an, „dennoch müssen wir uns um die Bedürfnisse unserer älteren Generation kümmern“.

Dies bestätigte Dr. Johanna Eras, die seit einem Jahr eine Hausarzt-Praxis in Reichersbeuern führt: „Es gibt viel Einsamkeit bei den älteren Leuten, vor allem, wenn die Mobilität fehlt“, so die Erfahrung der Medizinerin. Überdies sei Demenz eine große Belastung. „Ohne ehrenamtliches Engagement werden wir die Sorge für die Senioren nicht stemmen.“ (rb)

