Lüftlmalerei mit Witz und Charme: Ludwig Rieger verziert Schnapsbrennerei in Sachsenkam

Teilen

Lüftlmaler Bernhard Ludwig Rieger ist aktuell in Sachsenkam an der Brennerei Hartmannsegger tätig. Hier gestaltet er den Sündenfall von Adam und Eva – durch einen der im Haus angebotenen Edelbrände. Und der Nikolaus, der Schutzpatron der Brenner, schaut zu. © Karl Bock

Lüftlmaler Ludwig Rieger ist bekannt für seine Kunstwerke an Fassaden im Oberland. Sein aktuelles Projekt in Sachsenkam: Der Sündenfall an einer Schnapsbrennerei.

Sachsenkam – Das G‘schau hat er schon öfter gehabt, der Lüftlmaler Bernhard Ludwig Rieger aus Wallgau, wenn er auf seiner Leiter steht und eine Hausfassade verziert. Dass aber einer gleich vor lauter Schauen gegen den Gartenzaun fährt, ist eher selten. Ist jetzt aber in Sachsenkam passiert, wo er aktuell an der Brennerei Hartmannsegger an der Reutberg-Straße tätig ist. „Gut, dass Adam und Eva in meinem Bild nicht nackert dargestellt sind, obwohl es mich schon reizen würde“, meint der 42-Jährige verschmitzt, „aber sonst gäb‘s vielleicht noch einen richtigen Unfall.“

Lüftlmalereien sind im Oberland weithin bekannt, die künstlerische Gestaltung der Häuser in Mittenwald oder in Oberammergau kennt jeder. Auch in der Tölzer Marktstraße sind viele Häuserfassaden in der Vergangenheit von Hand bemalt worden. Dieses traditionelle Handwerk ist nicht ausgestorben. Einer der modernen Protagonisten, der diese Volkskunst am Leben hält, ist Bernhard Ludwig Rieger aus Wallgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Lüftlmaler hat Auftrag bei Sachsenkamer Schnapsbrenner

Wenn man ihn so auf der Leiter stehen sieht, Palette und Pinsel in der Hand, könnte man ihn für einen Doppelgänger von König Ludwig II. halten, in dessen Rolle er im Rahmen seiner vielen Kunstprojekte auch tatsächlich gerne schlüpft. Zwischen großen Farbtuben, Paletten und Pinseln stehend erklärt er, was ihn bewegt, die Lüftlmalerei als ein wichtiges Kulturgut unserer Region zeitgenössisch zu interpretieren und am Leben zu erhalten.

Eva reicht Adam keinen Apfel, sondern Schnaps

Direkt neben dem neuen Kindergarten in Sachsenkam, dessen Architekten für ihre Gestaltung sogar ausgezeichnet wurden, und dessen bauliche Dominanz durch Riegers amüsante Kunst nun ein Gegenstück erhält, hat die Sachsenkamer Familie Hartmannsegger, bekannt für Edelbrände und Imkerei, ein neues Gebäude errichten lassen, in dem künftig Schnäpse gebrannt werden, Verkauf und Verkostungen stattfinden werden. „Und weil es bei jedem öffentlichen Gebäude auch immer ein Budget für die Kunst gibt, haben wir uns für die Gestaltung der Fassade durch einen Lüftlmaler entschieden“, begründet Georg Hartmannsegger, nicht ganz ernst gemeint, den Auftrag an Rieger, der insgesamt drei Wochen lang an der künstlerischen Fassadengestaltung zu tun hat. Neben den Fensterumrandungen, auf denen natürlich Schnapsgläser zu sehen sind, dominiert eine großformatige Darstellung des Klosters Reutberg.

Erst vor Kurzem hat Rieger die Fassade von Kaminkehrer Rest in Benediktbeuern gestaltet. Darüber berichtet der MDR in seiner Sendereihe „Sagenhaft“. Das Werk hat das Hagelunwetter überstanden. © Karl Bock

Das Besondere daran: Rieger könnte das Gebäude ohne jede Vorlage abmalen, es ist von seinem Arbeitsplatz aus direkt, nur ein paar Hundert Meter entfernt, zu sehen. Das Hauptmotiv aber sind Adam und Eva – sicherheitshalber in Lederhose und Dirndl gewandet –, die in Riegers Bildkomposition in Kontakt stehen zum Heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron der Brenner. Wer genau hinschaut, kann erkennen, wie der moderne Sündenfall zustande kommt: Eva reicht ihrem Adam statt einem Apfel ein Schnapserl. Und auch der Nikolaus, mit dem sie verführerisch in Fußkontakt steht, kam schon in den Genuss des edlen Brandes aus dem Hause Hartmannsegger. Entsetzt über das Verhalten Evas windet sich die Schlange darüber um einen Ast.

Details wie das aufgeschlagene Buch des heiligen Nikolaus, das aber unbeschrieben ist, soll laut Riegers Meinung dafür stehen, dass sich jeder Betrachter seine Geschichte in Bezug auf das Gemälde selber zusammenreimen kann. Dass in der Kernaussage des Bildnisses Welten aufeinanderprallen, ist dem Künstler Rieger bewusst. Aber das sei auch die Aufgabe eines Lüftlmalers, wie schon in der Hochzeit des Barocks und Rokoko, mit Witz und Charme Gegensätzliches in einer amüsanten Bildsprache zu verbinden.

Diese Malereien regen zum Denken an und zaubern ein Lächeln ins Gesicht jedes Betrachters.

Der Künstler verwendet angenehme Farbtöne auf mineralischer Basis. Sie haben sich seit Jahrhunderten bewährt. Das heißt: auch neue Lüftlmalereien können neben historischen Bildnissen entstehen und zieren gemeinsam harmonisch eine Straßenzeile oder Ortsansicht. Gemalt wird nicht, wie oft angenommen und bis Mitte des 18. Jahrhunderts praktiziert, auf den frischen Putz („al fresco“), sondern secco, also auf den trockenen Untergrund, der von einem Fachmann vorab entsprechend vorbereitet werden muss. Lüftlmalereien sind vor allem entlang der früheren Handelswege von Venedig nach Augsburg entstanden, schon hinter München spricht man meist nicht mehr von Lüftlmalerei. Rieger selbst hat die nördlichste Lüftlmalerei in Rhöndorf am Rhein, dem Heimatort Konrad Adenauers, geschaffen, außerdem das Gastgeschenk des Freie-Wähler-Politikers Hubert Aiwanger für China im Jahre 2019 eigens angefertigt. Neben drei bis vier Aufträgen dieser Art pro Jahr für Lüftlmalereien, zuletzt auch in Benediktbeuern, hat Rieger ein Atelier in Wallgau, in dem er sich seiner „Alpin Pop-Art“ widmet und traditionelle, meist alpine Motive und Eindrücke aus dem einfachen Leben in den Bergen, modern und teils abstrakt mit überzeichneten Farben, aber realistisch auf Leinwand bannt.

Er selbst spricht von Gratwanderung und Spagat, wenn er seine Arbeiten beschreibt. Insgesamt aber bedauert Rieger am Beispiel moderner Architektur, dass nicht mehr Lüftlmalerei in die Form und vor allem Funktion eines Gebäudes mit einbezogen wird, „denn diese Malereien regen zum Denken an und zaubern ein Lächeln ins Gesicht jedes Betrachters“.

„Wir in Bayern“: Ludwig Rieger demnächst im BR-Fernsehn

Bereits mit vier Jahren hat der heute 42-Jährige zu malen begonnen und dieses Berufsziel damals schon gegenüber seinen Eltern geäußert. Inzwischen betrachtet er seine Werke auf den Fassaden im Oberland als seinen Beitrag zum kulturellen Heimatschutz. „Im Gegensatz zur boomenden Streetart in den Städten prägt die Lüftlmalerei seit Jahrhunderten unsere Orte und ist wichtiges Kulturgut unserer Region. Dies gilt es zu pflegen und zu erhalten“, meint der dreifache Familienvater, der sich mit seinem Wirken in seiner Freizeit auch für die touristischen Belange seiner Heimat einsetzt und engagiert. Oft steht er als Bayernbotschafter Journalisten und Interessenten aus aller Welt Rede und Antwort, um mit seiner einzigartigen Kunst auch für Bayern als Urlaubsland zu werben.

Demnächst ist Rieger sogar im Fernsehen präsent: Am Montag, 11. September, ist er im Bayerischen Fernsehen um 16.15 Uhr in der Sendereihe „Wir in Bayern“ mit einem Sechseinhalb-Minuten-Beitrag zu sehen, und am Sonntag, 17. September, wird im MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) um 20.15 Uhr in der Fernseh-Reihe „Sagenhaft“ seine jüngste Arbeit an einem Anwesen unweit des Klosters in Benediktbeuern zu sehen sein. Zudem hat sich ein US-TV-Sender für eine Reisesendung über Oberbayern bei ihm angesagt. (Karl Bock)

Weitere Infos

über den Künstler auf seiner Internetseite www.alpenterieur.com

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.