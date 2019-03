Mercedes-Fahrer  übersieht Radler: Unfall

Ein Radler ist am Samstag mit einem Mercedes zusammengestoßen und verletzte sich dabei.

Sachsenkam - Wie die Polizei meldet, fuhr ein Waakirchner (82) gegen 16.15 Uhr bei Sachsenkam von der B13 ab und wollte nach links auf die Holzkirchner Straße in Richtung Piesenkam fahren. Zur selben Zeit fuhr ein Geretsrieder (27) mit seinem Fahrrad von Piesenkam Richtung Sachsenkam.

Er befand sich auf der Vorfahrtstraße. Trotzdem fuhr der Autofahrer in die Straße ein, wohl weil er den Radler nicht gesehen hatte. Der Geretsrieder fuhr gegen die Fahrertüre des Mercedes und stürzte. Dabei verletzte er sich am Zeigefinger. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt gut 1000 Euro.

