Noch geht’s nicht ohne: Tölzer Brauereien haben keine alkoholfreie Biersorte

Biersorten ohne Alkohol erobern zunehmend Marktanteile. Selbst Traditionsbrauereien reagieren auf den Trend. Reutberg und die Tölzer Brauereien hingegen produzieren keine alkoholfreien Sorten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Alkoholfreies Bier ist auf dem Vormarsch – besonders jetzt im Sommer. Der Münchner „Giesinger Bräu“ brachte vor wenigen Tagen eine alkoholfreie Sorte auf den Markt. Selbst ein Traditionshaus wie Augustiner denkt über die Einführung einer alkoholfreien Sorte nach (wir berichteten im Bayern-Teil). Bei den Brauereien in Reutberg und Tölz dagegen sieht man noch Hinderungsgründe.

„Binderbräu“ hat leichtes Weißbier im Sortiment

„Um beispielsweise ein alkoholfreies Weißbier herzustellen, bräuchten wir eine spezielle Filteranlage, um den Alkoholgehalt aus dem Bier zu bekommen“, erklärt Andreas Binder, Inhaber des Tölzer „Binderbräu“. „Für einen kleinen Betrieb, wie wir es sind, ist das einfach nicht rentabel.“ Dafür werde aber ein leichtes Sommerweizen gebraut. „Ein Bier leichter zu brauen, das können wir auch mit unserer Anlage.“ Das leichte Sommerweizen hat laut Binder nur 3,4 Prozent Alkohol. „Andere Weißbiere haben zwischen 4,9 und 5,1 Prozent – das macht schon einen Unterschied.“ Die Nachfrage nach dem leichten Weißbier sei sehr hoch, merkt Binder.

Produktion von alkoholfreien Bier nur mit teuren Geräten möglich

Im zur Brauerei gehörigen Gasthaus am Vichyplatz stehen trotzdem alkoholfreie Biersorten auf der Karte – allerdings nicht aus Eigenproduktion. „Der Trend ist sicher deutlich zu erkennen“, meint der Wirt und Brauerei-Inhaber. „Vor allem an heißen Tagen und tagsüber bestellen viele Gäste alkoholfreies Bier.“

Der Tölzer „Mühlfeldbräu“ stellt aus dem gleichen Grund ebenfalls kein eigenes alkoholfreies Bier her. Braumeister Florian Sedlmaier sagt aber: „Ich weiß von den großen Brauereien, dass sie immer höhere Absatzzahlen bei alkoholfreie Produkten haben.“ Er führt die Entwicklung darauf zurück, dass immer mehr Menschen gesundheitsbewusst leben und weniger Alkohol konsumieren.

„Wo Reutberg draufsteht, ist auch Reutberg drin“

In Sachsamkam in der Klosterbrauerei Reutberg sieht es nicht viel anders aus. „Auch für uns rentiert sich der Aufwand nicht“, sagt Brauerei-Chef August Maerz. „Das Osmosegerät, das man für die Herstellung von alkoholfreien Biersorten benötigt, kostet allein schon eine halbe Million Euro.“ Dass alkoholfreies Bier gefragt ist, sei freilich nichts Neues. „Schon seit zehn Jahren ist das vor allem im Sommer stark gefragt.“ Eine neue Entwicklung ist laut dem Lenggrieser allerdings, dass untergäriges Bier, wie Helles, immer häufiger in der alkoholfreien Variante getrunken werde. „Das gab es früher nicht so, aber das wird jetzt immer mehr – da braucht man nicht reden“, gesteht der Reutberg-Chef.

Im „Klosterbräustüberl“ können die Gäste ebenfalls alkoholfreies Bier bestellen. „Die sind von anderen Herstellern“, erklärt Maerz. Zwar könne man große Brauereien beauftragen, alkoholfreies Bier mit dem Logo von Reutberg herzustellen. Doch diese Variante lehnt Maerz entschieden ab. „Das entspräche nicht unserer Grundeinstellung: Wo Reutberg draufsteht, ist auch Reutberg drin.“ Trend hin oder her: Am Reutberg werde ohnehin weiterhin wesentlich mehr „normales“ Bier bestellt.

