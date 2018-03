Polizei nimmt Betrunkenem die Schlüssel weg

Eine eindringliche Belehrung durch die Polizei musste ein Eglinger (33) am Sonntag über sich ergehen lassen. Er hatte sich betrunken hinter das Steuer seines VW gesetzt.

Sachsenkam - Die Tölzer Polizei konnte am Sonntag verhindern, dass ein stark angeheiterter Eglinger die Straßen unsicher macht. Der 33-Jährige hatte sich gegen 18 Uhr nach einem Bierzeltbesuch am Reutberg hinter das Steuer seines VW gesetzt und den Motor gestartet. Polizeibeamte in Zivil sprachen den offensichtlich betrunkenen Mann an und stellten die Autoschlüssel sicher – auch wenn sich der Mann wohl nur an seiner Sitzheizung hatte aufwärmen wollen.

Der Zwischenfall hat keine Konsequenzen für den 33-Jährigen. Er musste allerdings eine eindringliche Belehrung über sich ergehen lassen. (sis)