„Scorefor“ spielt im Sachsenkamer Bushäuschen

Eine junge Fangemeinde hatte die Band „Scorefor“ bei ihrem Konzert am Freitag. © Drezga

Einen ganz besonderen Ort hatte sich die Sachsenkamer Band „Scorefor“ für ein Konzert ausgesucht: Im Bushäuschen sorgten die Punkrocker für Stimmung.

Sachsenkam – Kräftig gefeiert wurde am Freitag in Sachsenkam. Nach der Eröffnung des Spielplatzes (wir berichteten) und dem Sommerfest im Haus der Kinder gab es am Abend noch ein Busheisl-Konzert der Lokalmatadoren von „Scorefor“. Man hatte ein kleines Zelt für die Band aufgestellt, es gab Grillfleisch, Würstl, Pommes und Getränke.

Mit der Ansage der Band, dass Sachsenkam das beste Dorf der Welt sei, ging es nach ein paar Wetterkapriolen gegen 19.15 Uhr los. Vielleicht nicht ganz so punkig und laut, wie man es von einer Punkband erwarten würde, aber dafür mit viel Charme. Der Sound hatte einen urigen Touch, als würde man einer Band beim Proben lauschen. Es machte Spaß zuzuhören, und die Stimmung war gut.

Launige Sprüche, gute Unterhaltung

Frontmann Florian Kropius erwies sich als ausgezeichneter Entertainer mit Sprüchen wie: „Wir sind nicht so berühmt geworden, weil es immer regnet, wenn wir spielen.“ Die wichtigste Durchsage aber gab es nach dem dritten Song: „Es gibt wieder Pommes“. Kurz darauf schallte die Stimme des Sängers aus den Boxen: „Ich möchte mich bedanken beim Bürgermeister von Sachsenkam, der das hier ermöglicht hat.“ Andreas Rammler erwiderte darauf: „Ich auch.“ Der Rathauschef ist Bassist in der Punkband.

„Scorefor“ spielte neben eigenen Songs auch Hits von Elton John, Oasis, den Beatles und anderen. Außerdem machten sie Witze, neckten sich und verbreiteten so eine gute Stimmung, bis der Gig schließlich gegen 21.30 Uhr zu Ende war. Es war ein unterhaltsames Konzert mit einer Band, die Spaß macht. Und ein bisschen Punk war auch dabei. (David Drezga)

