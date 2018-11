Sachsenkam feiert Richtfest am „Haus für Kinder“

Neuer Kindergarten

Das „Haus für Kinder“, so die neuerdings vom Sachsenkamer Bürgermeister Hans Schneil gebrauchte Umschreibung für den neuen Kindergarten, wächst in die Höhe. Am Freitagabend wurde mit den Handwerkern, dem Kindergartenteam und den Gemeinderäten Richtfest am Neubau gefeiert.