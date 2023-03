Fingerhakler ziehen sich am Reutberg über den Tisch

Meisterschaft

Die Fingerhakler vom Isargau haben am Sonntag im Rahmen des Josefifests am Reutberg in Sachsenkam ihre Meisterschaft ausgetragen.

Sachsenkam – Vor einer beeindruckenden Kulisse mit hunderten Besuchern juckte es die Teilnehmer der verschiedenen Klassen buchstäblich in den Fingern, ihre jeweiligen Gegner über den Tisch zu ziehen. Auch die Gäste bekamen die Möglichkeit, sich in der Hobbyklasse aktiv am Wettkampf zu beteiligen. Immerhin 14 Besucher nutzten die Gelegenheit, und wagten sich auf die Bühne. Peter Probst aus Bad Tölz bezwang in einem guten Finale den Lenggrieser Max Singer.

+ Fairer Zweiter: Max Singer (re.) feiert mit dem Gewinner der Hobbyklasse, Peter Probst. © dh

Kraft, Überwindung der Schmerzgrenze und eine gute Technik

Drei Dinge sind es, die einen Fingerhakler auszeichnen: Kraft, Überwindung der Schmerzgrenze und eine gute Technik. „Am wichtigsten ist uns aber Tradition sowie das Brauchtum zu pflegen und an die Jugend weiterzuvermitteln“, erklärte Ansager Anderl Rest. Und der Nachwuchs war stark vertreten, zeigte viel Einsatz und Siegeswillen. Bei den Jüngsten (6 bis 7 Jahre) gewann Thomas Wasensteiner, während sich bei den 8- bis 10-Jährigen Anton Heißn durchsetzte. Isargaumeister bei den 11- bis 13-Jährigen wurde Seppi Krinner, Flori Bichlmair holte sich den ersten Platz bei den 14- bis 15-Jährigen, während Helmut Kronseder bei den Junioren nicht zu bezwingen war. Josef Brandhofer wurde Isargaumeister im Leichtgewicht und Schorsch Brandhofer gewann den Endkampf im Schwergewicht gegen Georg Rauchenberger. Schöne Preise gab es für die Teilnehmer bei der anschließenden Siegerehrung. Manch kleinere Blessur war nach einer Maß kühlem Josefibock schnell vergessen.

+ Beeindruckende Kulisse: Mehrere hundert Besucher feuerten die Fingerhakler lautstark an. © dh

