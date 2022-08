Sachsenkam ist für den Katastrophenfall gerüstet

Aus dem Gemeinderat

Sachsenkam ist für den Ernstfall eines Stromausfalls und Gasknappheits im Zusammenhang mit der Energiekrise im Winter gerüstet.

Sachsenkam – Ist die Gemeinde Sachsenkam für den Katastrophenfall gerüstet? Das wollte Maria Demmel bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wissen. Bürgermeister Andreas Rammler konnte beruhigen. Er habe sich mit der Thematik in den vergangenen Wochen beschäftigt und sich mit den Mitarbeitern des Bauhofs, der Feuerwehr und der Verwaltungsgemeinschaft besprochen. „Die Wasserversorgung für alle Bürger ist im Katastrophenfall sichergestellt“, betonte das Gemeindeoberhaupt.

Turnhalle bei Krise Anlaufstelle für Bürger

Dies geschieht durch ein Zapfwellenaggregat, das die Pumpe am Tiefbrunnen mit Strom versorgen kann. Durch diese wird, wie im Normalfall auch, das Wasser in den Nachtstunden zum Hochbehälter am Schindelberg gepumpt und die Behälter werden wieder aufgefüllt. Von dort wird ohne weiteren Strombedarf das Dorf mit Trinkwasser versorgt. Das transportable Aggregat kann auch am Pumpwerk der Gemeinde für die Kanalisation eingesetzt werden, um die Schmutzwasserfracht weiter zum Klärwerk nach Bad Tölz zu pumpen.

In die Überlegungen für ein Krisenszenario spielt auch die Turnhalle als Anlaufpunkt für die Bürger eine Rolle. Diese kann ebenfalls durch ein Aggregat mit Strom versorgt werden und bietet Bürgern ohne Holzheizung die Möglichkeit warm zu duschen, zu essen oder sich aufzuwärmen. Das Feuerwehrgerätehaus ist ebenfalls mit einem Aggregat ausgerüstet, um die Einsatzfähigkeit der Wehr sicherzustellen.

Wasserversorgung ist sichergestellt

Eine Beteiligung an den Kosten für ein Aggregat der Gemeinde Reichersbeuern für die dortige Turnhalle wurde verworfen, weil bei einer Schneekatastrophe der Weg in den Nachbarort zu weit wäre. „Wir müssen selbst sehen, dass wir für den K-Fall gerüstet sind und uns selbst versorgen können“, brachte Andreas Rammler die Aufgabenstellung der Gemeinde auf den Punkt. Auch für eine Versorgung der Aggregate mit Diesel-Treibstoff sei gesorgt. (Günter Platscheck)

