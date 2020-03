Kiesabbau wirbelt viel Staub auf

Der Kiesabbau bei Sachsenkam sorgt für Ärger. Jetzt soll geprüft werden, ob alle Auflagen eingehalten werden.

Sachsenkam – Eine Kiesgrube bei Sachsenkam sorgt für Ärger. Vor einem Monat wurde die Abbaufläche gerodet und mit der Kiesentnahme begonnen. Dies hat die Grünen auf den Plan gerufen. Der junge Ortsverband forderte kürzlich bei der Gemeinde Auskunft über das Planungs- und Genehmigungsverfahren. Am Donnerstag befasste sich der Gemeinderat mit dem Thema. Nun ist das Landratsamt am Zug.

Zur Erinnerung: In der ersten Sitzung des Jahres 2011 mussten sich die Sachsenkamer Gemeinderäte mit einem Antrag auf Kiesabbau südlich der Kreisstraße zwischen Sachsenkam und Kirchbichl beschäftigen. Das Abbaugebiet befindet sich von Sachsenkam kommend unmittelbar nach Beginn des Waldgebiets. Auf einer rund 11 700 Quadratmeter großen Fläche sollten 120 000 Kubikmeter Kies entnommen und später wieder verfüllt werden, sagte Bürgermeister Hans Schneil in seiner Rückschau. Im Laufe des Genehmigungsverfahrens wurde die Abbaumenge auf 60 000 Kubikmeter reduziert. Bedenken hatten die Gemeinderäte damals besonders wegen der problematischen und engen Zufahrt im Kurvenbereich der Kreisstraße. Einen Monat später stimmte der Gemeinderat dann doch zu, weil eine andere Zufahrtsmöglichkeit über einen Waldweg gefunden worden war.

Im April 2011 gingen die Anlieger der Kirchbichler- und Tölzer Straße auf die Barrikaden, weil sie sich nicht nur wegen Lärm und Staub Sorgen machten, sondern besonders um die Schulwegsicherheit auf der im Einfahrtsbereich von Sachsenkam engen Kirchbichler Straße. Bei einer Unterschriftenaktion hatten sich 70 Bürger gegen den Abtransport des Kieses durch das Dorfgebiet ausgesprochen. Die Gemeinderäte schlossen sich dem an und forderten das Kreisbauamt dazu auf, bei einer Genehmigung festzuschreiben, dass der Kies nur in Richtung Westen, also nach Kirchbichl und Ellbach, abtransportiert werden darf. Die Forderungen der Gemeinde wurden dann aber im Abgrabungsbescheid vom März 2014 nicht berücksichtigt.

Neuer Besitzer: „Wir wollen für keine Ärgernisse sorgen“

Im Januar 2015 hat der Gemeinderat einen Antrag auf Verlängerung der Abbaufrist von 10 auf 20 Jahre abgelehnt. Einen Monat später korrigierte der Gemeinderat seine Ablehnung, nachdem der künftige Betreiber der Kiesgrube deutlich gemacht hatte, dass dadurch der Verkehr durch Sachsenkam verringert werden könnte. Danach trat Ruhe ein, bis im vorigen Monat die Abbaufläche gerodet und mit dem Abbau begonnen wurde.

Zwischenzeitlich wurde das Grundstück verkauft, die Gemeinde aber erst vor Kurzem darüber unterrichtet. Der neue Besitzer ließ die Gemeinde auf Anfrage in einem Schreiben wissen, dass er weder vom Beisitzer noch vom früheren Betreiber auf die Vereinbarungen hinsichtlich des Kies-Abtransports in Richtung Westen hingewiesen worden sei. „Uns liegt das Wohl der Sachsenkamer sehr am Herzen, und wir wollen für keine Ärgernisse sorgen“, heißt es darin wörtlich. Die Einsatzgebiete der Firma liegen vor allem im Bereich Königsdorf, Münsing und Geretsried, „sodass wir selbstverständlich eine Befahrung über Ellbach nutzen“. Aus umwelttechnischen und wirtschaftlichen Gründen könne eine Befahrung durch Sachsenkam nicht gänzlich vermieden werden. Im Ausnahmefall seien zehn Fuhren pro Tag möglich.

Gemeinderat Fritz Kropius wies in der gut besuchten Sitzung am Donnerstagabend auf die Auflagen des Genehmigungsbescheids hin. „Eingehalten wird da nix“, stellte er fest und wies besonders auf die geforderten Sichtdreiecke hin. Auch bei den übrigen Auflagen war das Gremium skeptisch, sei es die befestigte Zufahrt oder die Einhaltung des Mindestabstands der Abgrabungen und des Erdwalls zur Kreisstraße sowie die Beseitigung von Verunreinigungen der Fahrbahndecke. Die Gemeinderäte folgten einer Anregung von Karl Slawik, dies alles durch das Landratsamt überprüfen zu lassen.

Angeregt wurde auch ein Runder Tisch mit Vertretern des Staatlichen Bauamts, Vertretern der Verkehrsbehörde und des Bauamts. Bedenken aus dem Kreis der zahlreichen Zuhörer hinsichtlich einer Vergrößerung der Abbaufläche oder Abbaumenge konnte Bürgermeister Schneil „nach derzeitigem Stand“ nicht bestätigen. (Günter Platschek)

