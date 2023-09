Radler kollidiert mit Motorrad: Fahrrad in zwei Teile gerissen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Polizei und Rettungsdienst waren nach dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild) © Hans Moritz

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radler und einem Motorradfahrer kam es am frühen Donnerstagabend. Beide Fahrer wurden verletzt.

Sachenkam/Piesenkam - Ein 75-jähriger Mann aus Valley befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr mit seinem Mountainbike der Marke Haibike einen Feldweg nordwestlich der B13 und wollte die Bundesstraße kurz nach der Landkreisgrenze in Richtung Piesenkam überqueren. Hierbei übersah er einen 23-jährigen Tegernseer auf seinem Motorrad der Marke Augusta der auf der B13 in südliche Richtung fuhr.

Am Motorrad wird das Hinterrad abgerissen

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten zu Fall kamen und der Kradfahrer über die Gegenfahrbahn rutschte. Das Fahrrad wurde durch den Aufprall in zwei Teile zerrissen. Am Motorrad wurde das Hinterrad komplett abgerissen. Der Valleyer erlitt bei dem Unfall schwere Schürfwunden am Unterarm und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. Der Motorradfahrer aus Tegernsee trug nach Angaben der Polizei großflächige Hautablederungen an Schulter, Hüfte und Sprunggelenk davon. Er wurde mit vom Rettungsdienst in die Unfallklinik nach Murnau transportiert.

Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. Das Motorrad musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

