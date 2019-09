Sachsenkam: Platz für mehr Besucher in der Moar-Alm

Die Gaststätte Moar-Alm bei Sachsenkam wird umgebaut. Die Arbeiten betreffen allerdings in der Hauptsache den Innenbereich.

Sachsenkam – Am Donnerstagabend beschäftigte sich der Sachsenkamer Gemeinderat mit der Planung der Moar-Alm KG, die das Gebäude erworben hat.

In der Außenwirkung wird sich am Gebäude selbst nicht viel verändern, hieß es. Lediglich der Eingangsbereich erhält einen kleinen Vorbau, dessen Dachneigung aber nicht der Ortsgestaltungssatzung (OGS) entspricht. Die Befreiung von den Vorgaben der OGS war reine Formsache. Die Anmerkung von Bürgermeister Hans Schneil, dass am Vorbau ein Vordach fehlt, bemängelte auch Albert Gast. „Ein Vordach passt in unsere Landschaft“, meinte er. Der Vorschlag wurde schließlich mit einer Gegenstimme angenommen.

Moar-Alm: Biergarten wird größer

Neu angeordnet werden auch die vorhandenen 25 Parkplätze, die laut Schneil für den Gaststättenbetrieb ausreichen. Außerdem soll der Biergarten nach Westen und Süden erweitert werden.

Im Inneren der Moar-Alm wird im Erdgeschoss die Gaststube durch eine geänderte Raumaufteilung vergrößert, sagte der Bürgermeister. Die Toiletten im Bereich der ehemaligen Tenne werden erneuert und barrierefrei gestaltet. Im Tennenbereich wird außerdem im Ober- und Dachgeschoss eine vorhandene Treppe umgebaut. Durch die Baumaßnahmen vergrößern sich die Wohnfläche im Obergeschoss und die der Personalräume und des Büros im Dachgeschoss.

Der Gemeinderat stimmt dem dem Antrag schließlich ohne Widerspruch zu. ps

