Sachsenkam: Wasserpreis wird erhöht

Der Wasserpreis in Sachsenkam geht nach oben. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Wasserpreis in Sachsenkam steigt zum 1. Oktober dieses Jahres auf 1,90 Euro pro Kubikmeter. Darum ging es in der jüngsten Ratssitzung.

Sachsenkam - Der Anstieg des Wasserpreises auf 1,90 Euro pro Kubikmeter. Das ist das Ergebnis einer Nachberechnung der Kosten für die Wasserversorgung in den vergangenen vier Jahren und einer Vorauskalkulation für die Jahre 2023 bis 2026, die Bürgermeister Andreas Rammler in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte.

Mehrkosten bei Sanierung des Hochbehälters am Schindelberg

Die letzte Globalberechnung bei der Wasserversorgung wurde 2019 durchgeführt. Damals stand die Sanierung des Hochbehälters am Schindelberg an, für die 132 000 Euro einkalkuliert waren, die aber letztlich 209 000 Euro gekostet hat. Mehrkosten von rund 75 000 Euro also, die jetzt in die Nachberechnung mit eingeflossen sind und dazu führten, dass der derzeit geltende Kubikmeterpreis von 1,56 nicht zu halten ist. Im gesamten Vierjahreszeitraum entstand eine Unterdeckung von 142 000 Euro. Dieser Betrag fließt nun, verteilt auf die nächsten vier Jahre, in die neue Berechnung ein. Unterm Strich ergibt sich dadurch ein durchschnittlicher Wasserpreis von 1,90 Euro pro Kubikmeter.

2026 könnten Preise wieder fallen

Während in den nächsten drei Jahren die Kosten teilweise deutlich über dem errechneten Durchschnittswert liegen, fällt er im Jahr 2026 wieder auf 1,57 Euro zurück. Falls bis 2026 sowie in der Vorauskalkulation für die nächsten vier Jahre keine gravierenden zusätzlichen Investitionen in der Wasserversorgung erforderlich sind, könnte überlegt werden, die Gebühren wieder zu senken, hieß es in der Sitzung. Die Gebührenerhöhung wurde einstimmig beschlossen. (Günter Platschek)

