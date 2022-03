„First Dates Hotel“: Sachsenkamer bei TV-Datingshow

Von: Felicitas Bogner

Gerne im Glockenbachviertel unterwegs: Max Kastner wuchs in Sachsenkam und Tölz auf. „In der Stadt kann man viel anonymer leben“ © F. Bogner

Max Kastner gehört zu den Kandidaten der dritten Staffel der Vox-Datingshow „First Dates Hotel“. Dabei spricht er auch offen über seine Homosexualität.

Sachsenkam/Bad Tölz – Er hat die erste Staffel im TV gesehen und wollte sofort mitmachen. Bei der dritten Staffel hat es dann geklappt. Max Kastner, der in Tölz und Sachsenkam aufgewachsen ist, gehört zu den Kandidaten der dritten Staffel der VOX-Datingserie „First Dates Hotel“. „Urlaub machen und dann noch einen tollen Typen kennenlernen? Da gibt es wohl Schlimmeres“, sagt Kastner lachend. Kurzerhand schrieb er im Sommer 2020 eine Bewerbung an den Privatsender. „Leider hat es zeitlich nicht mehr für die zweite Staffel geklappt. Als mich die Produktion angerufen hat, um zu fragen, ob ich noch Lust habe, in der dritten Staffel mitzumachen, war ich total perplex“, berichtet Kastner. Sofort habe er zugesagt. „Die haben sich ja im Vorfeld viel Mühe gemacht, jemand Passendes für mich zu finden. Ich wurde mindestens zwei Stunden interviewt. Was mir an einem potenziellen Partner wichtig ist und auch, wie ich so drauf bin.“

Dreharbeiten in Kroatien 2021

Im September 2021 ging es dann los nach Kroatien zu den Dreharbeiten. „Wir haben etwa drei Tage gedreht, das hat total Spaß gemacht“, schwärmt der TV-Kandidat, der zum ersten Mal vor der Kamera stand. Und sein Date? „Da haben sie voll ins Schwarze getroffen“, sagt der 28-Jährige und strahlt. „Wie man im Fernsehen schon gesehen hat, haben wir uns mega gut verstanden.“ Darüber sei Kastner erleichtert gewesen. Mit Drehbeginn kam auch Aufregung ins Spiel. Angst habe er vor allem davor gehabt, sein Date schon zu kennen. „Ich habe schließlich alle Datingapps“, gesteht er schmunzelnd. Der absolut schlimmste Fall wäre für Kastner aber gewesen, mit seinem Gegenüber keine Gesprächsbasis zu finden. Das Gegenteil war der Fall: „Wir haben uns beim ersten Date mindestens vier Stunden unterhalten und auch die Kameras komplett vergessen.“

Bei dem romantischen Abendessen unterhielt sich Kastner mit Oliver aus Köln über sein Outing. Das Thema beschäftigte Kastner in seiner Pubertät. Lange habe er sich nicht getraut, mit seiner Familie über seine Sexualität zu sprechen. „Mein Vater war Soldat. Da hatte ich ziemlichen Respekt, dass er das weniger gut finden könnte.“ Mit etwa 13 Jahren habe Kastner seine Homosexualität erst richtig gemerkt. „Das war in der Tölzer Marktstraße, da habe ich einem Mann hinterhergeschaut und musste danach die ganze Zeit daran denken, da ist es mir bewusst geworden, dass mich Frauen nicht interessieren.“

„In der Stadt kann man viel anonymer leben“

Seine Familie erfuhr das, als er 16 Jahre war. „Meine große Schwester hat mich beim Knutschen mit einem Mann im ,Subraum‘ erwischt, dann hab’ ich ihr alles erzählt. Sie hat total cool reagiert“, berichtet er. Und als er etwas später bei seiner Mutter, und an seinem 18. Geburtstag auch bei seinem Vater mit der Sprache herausrückte, sei alles erstaunlich locker verlaufen. „Zwar waren beide total baff und brauchten etwas Zeit, um sich zu fangen. Aber sie haben es akzeptiert.“ Das weiß er sehr zu schätzen. Grundsätzlich müsse sich hier nämliches noch einiges tun: „Ich glaube, dass sich viele gar nicht bewusst sind, was es alles für sexuelle Orientierungen gibt und manche sogar überfordert wären, wenn ihr Kind sagt, dass es beispielsweise pansexuell ist.“

In seiner Jugend und Findungsphase sei Kastner selbst heilfroh über den Austausch in Chatforen gewesen. Es ist als junger Schwuler schon was anderes, ob man in Bad Tölz oder München ist. In der Stadt kann man viel anonymer leben.“ Dazu gibt es in München viele Schwulen-Cafés und Bars, wo man Gleichgesinnte treffen kann. Die einzige ihm bekannte Anlaufstelle sei damals Peter Prillers Verein „SchuTz“ gewesen. „Aber da waren kaum Leute in meinem Alter.“ Daher zog es ihn schnell nach der Schulzeit, die er an der Tölzer Südschule verbrachte, in die bayerische Landeshauptstadt.

„Das Outing hat aus mir einen komplett anderen Menschen gemacht. Früher war ich introvertiert, heute hab’ ich kein Problem, in den Medien über alles zu sprechen“, sagt er. Mit Freunden hatte er keine großen Berührungspunkte bei seinem Outing. Aus einem simplen Grund: „In Tölz hatte ich kaum Freunde.“ Erst etwas später habe ich ein paar Freunde im Oberland im Internet gefunden. „Mittlerweile kenne ich viele in der Tölzer Umgebung, die mit Frau und Kindern ein traditionelles Familienleben führen, aber sich heimlich mit Männern treffen. Das ist schon krass“, befindet Kastner. Generell könne er jedem zu einem offenen Umgang mit seiner Sexualität raten: „Mittlerweile hat sich auch auf dem Land bezüglich der Toleranz viel geändert, und man lebt so viel freier, wenn es raus ist.“ Und ist aus dem TV-Date mehr geworden? „Wir wollen uns bald treffen“, sagt er augenzwinkernd.

Infos zur Sendung

First Dates Hotel läuft montags ab 20.15 Uhr auf Vox. Die Sendung mit Max Kastner ist in der Mediathek von RTL + abrufbar.

