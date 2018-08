Sachsenkamer Burschen: So kamen sie endlich zu einer Vereinsfahne

Die Sachsenkamer Burschen laden an diesem Sonntag zur Fahnensegnung ein. Damit hat der seit 1913 bestehende Verein endlich eine offizielle Flagge.

Sachsenkam– Der Burschenverein Sachsenkam ist einer der ältesten Traditionsvereine des Dorfes. Trotz der vielen Aktivitäten wurde bisher einem Punkt bislang noch keine Beachtung geschenkt: Die Burschen haben offiziell keine Vereinsfahne. Dieser Umstand soll nun am kommenden Sonntag der Vergangenheit angehören. Im Rahmen eines Festgottesdiensts soll die schon bisher verwendete Vereinsstandarte von Pfarrer Jiri Tesar gesegnet werden.

Ziel des Vereins ist es, die Geselligkeit und den Zusammenhalt der Sachsenkamer im Ort zu bewahren und – was heute durch die Landflucht immer wichtiger wird – die Jugend im Dorf zu halten. Der Verein hat eine lange Geschichte, die zurückgeht bis ins Jahr 1913. Trotzdem ist der Burschenverein ein junger Verein, denn das Durchschnittsalter ist gering. Schon mit 16 Jahren kann man Mitglied werden. Und unwiederbringlich draußen ist man, wenn die Hochzeitsglocken läuten – denn oberste Voraussetzung einer Mitgliedschaft ist der Junggesellenstatus.

Derzeit gehören rund 50 Junggesellen aus Sachsenkam dem Verein an. Jedes Jahr gibt es eine „Osterzeche“ am Ostersonntag und eine „Weihnachtszeche“ am 25. Dezember. Die Burschen organisieren des Weiteren gerne eine Bettelhochzeit, fahren gemeinsam weg und bei der Hochzeit eines Mitglieds gehört der Weckruf natürlich dazu.

Nicht zu vergessen ist das Aufstellen des Maibaums, den die Burschen in den frühen Morgenstunden des 1. Mai umsägen. Ganz Sachsenkam ist auf den Beinen, wenn der zwischenzeitlich gesäuberte und von den Madln im Dorf geschmückte Baum aufgestellt wird. Eine gewisse Standfestigkeit bedarf es beim „Maibetteln“, und auch beim Maitanz wird den Burschen einiges abverlangt. Höhepunkt des Jahres ist die „Mexican Night“, die jedes Jahr bis zu 3000 Besucher anlockt.

Die Standarte, die nun den kirchlichen Segen erhält, wurde schon vor geraumer Zeit von der Sachsenkamerin Ursula Setzberger gestickt. Sie zeigt auf der Vorderseite das Sachsenkamer Wappen und auf der Rückseite die Pfarrkirche.

Das Festprogramm beginnt am Sonntag, 26. August, um 8 Uhr mit einem Weißwurstessen im „Altwirt“. Von dort wird um 9.45 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug genommen. Im Gottesdiensts (10 Uhr) wird die Standarte gesegnet. Nach der Heiligen Messe ziehen die Burschen in einem Festzug zum „Neuwirt“, wo der Tag in geselliger Runde weitergeht. Vorsitzender Leonhard Bacher bittet die Mitglieder und die geladenen Vereine, zahlreich an der Weihe teilzunehmen.

Feuerwehr rückt aus

Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenkam beteiligt sich an der Standartenweihe des Burschenvereins an diesem Sonntag. Vorsitzender Markus Demmel bittet um zahlreiche Beteiligung.