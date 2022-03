Sachsenkamer Schauspieler Florian Günther spielt in Gruselserie „Ebersberg“

Von: Ines Gokus

„Theater bringt dir was fürs Leben, auch wenn du es nicht beruflich machst.“ Davon ist der Sachsenkamer Schauspieler Florian Günther überzeugt. © Joel Heyd

Die bayerische Mini-Mystery-Serie mit dem Titel „Ebersberg“ hat vor Kurzem zahlreiche Gruselfans begeistert. Mitgespielt bei der BR-Serie hat auch der Sachsenkamer Florian Günther.

Sachsenkam/Dietramszell – Florian Günther sammelte vor mehr als 20 Jahren in der Theatergruppe des Tölzer Gymnasiums und danach beim Tölzer Theaterverein „Komische Gesellschaft“ erste Erfahrungen im Schauspiel-Metier. Nach ein paar Umwegen ging es für ihn weiter mit der darstellenden Kunst, und heute ist der inzwischen 40-Jährige festes Ensemble-Mitglied der Münchner Iberl-Bühne und zudem immer wieder in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen.

Die „Legende der weißen Frau“ wird in der Mini-Serie thematisiert

In „Ebersberg“ geht es um die Legende der „Weißen Frau“. Sie wurde einst bei der Hubertuskapelle an der Staatsstraße nach Schwaberwegen von einem Auto angefahren und sterbend zurückgelassen. Seitdem, so erzählt man sich, sucht sie ihren Mörder und verursacht immer wieder schlimme Unfälle.

Florian Günther spielt den Youtuber Andreas, der auf seinem eigenen Kanal paranormalen Phänomenen nachgeht und auf die „Weiße Frau“ stößt. „Es war ein Indie-Projekt“ erzählt Günther, „wir waren alle mit ganz viel Enthusiasmus dabei.“ Für ihn waren es etwa 15 Drehtage. Der 40-Jährige erzählt, dass sich auch die Schauspieler durchaus ein bisschen bei den Nachtdrehs an der Kapelle gruselten – gesehen hat die weiße Frau allerdings keiner.

Gedreht wurde für die Web-Serie bereits 2016

Zusammen mit seinem Spezl Max will der Youtuber Andreas in „Ebersberg“ der Legende der „Weißen Frau“ auf den Grund gehen. Dazu fahren sie mit einer Videokamera nachts zur Hubertuskapelle. Erst geschieht nichts, dann geht die Alarmanlage ihres Autos los. Daraufhin passiert immer mehr Unerklärliches. Es ist spannend und gruselig, was Regisseur Manuel Weiss sich als Geschichte um die Legende ausgedacht hat. Gedreht wurde bereits 2016. Doch erst jetzt ist der BR auf die Web-Serie, für die noch eine dritte Staffel gedreht werden soll, aufmerksam geworden.

Nach dem Schauspiel-Studium begann erst einmal die „Leidenstour“

Florian Günther hat nach dem Abitur Kommunikationswissenschaften in Salzburg studiert, arbeitete danach eine Weile in der Werbung. Doch mit 27 Jahren zog es ihn zurück zur Bühne, und er absolvierte ein dreijähriges Schauspielstudium an der Münchner Zerboni-Schule. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt er rückblickend. Auch, wenn zunächst einmal die „Leidenstour“ mit wenigen Engagements begann. „Das ist ja nicht unüblich“, sagt er, „aber es zehrt schon an einem.“

Viele Jahre verdiente Florian Günther sein Geld als DJ

Er lebte zu der Zeit in München und verdiente sich sein Geld viele Jahre lang als DJ in Clubs. Immer wieder war er auch bei Hochschul-Produktionen dabei, „das ist zwar nicht lukrativ, aber man lernt sehr viel – und man schafft sich sein Netzwerk“, sagt er.

Kleinere Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Der Beischläfer

Schließlich kamen immer mehr kleinere Rollen, zum Beispiel in Serien wie „Sturm der Liebe“ oder „Der Beischläfer“ mit Comedian Harry G. Dabei waren aber auch Auftritte im „Tatort“ oder „Das Glück der anderen“ mit Veronica Ferres und Dominik Raacke und so einiges mehr. Seit drei Jahren spielt er bei der Münchner Iberl-Bühne modernes bayerisches Volkstheater, derzeit unter anderem in seiner Traumrolle, dem „Räuber Kneissl“. „Ich wollte eigentlich nur für ein Stück dabei sein“ berichtet Günther, der mittlerweile in Dietramszell lebt, aber dann habe es ihm so „wahnsinnig Spaß gemacht“ auf der Bühne statt vor der Kamera zu stehen, dass er immer noch dabei ist.

In der Corona-Zeit entstand das Drehbuch für eine bayerische Komödie

Dennoch gibt es auch andere Projekte, die ihm am Herzen liegen. So hat er beispielsweise die Corona-Zeit genutzt, ein Drehbuch zu schreiben, das er mit seiner eigenen Produktionsfirma ab Ende April verfilmt. „Es wird ein Kinofilm, eine bayerische Komödie, die in einer Boazn spielt,“ erzählt er. Aber auch für das Kabarett ist er zu haben. Als Teil des Trios „Günther.Stoiber.Hinteregger“ tourt er seit einigen Jahren durch die Lande.

Beste Erinnerungen an die Tölzer Schulzeit

Seine Tölzer Schulzeit hat er übrigens in bester Erinnerung. „Das war für mich wie eine riesige Spielwiese.“ Die damalige Leiterin der Theatergruppe, Lilly Rottengatter, hatte ihn erstmals auf die Idee gebracht, Schauspieler zu werden. Und bei der „Komischen Gesellschaft“ hätte man sich in allen Bereichen des Theaters einfach ausprobieren können. Er findet es schade, dass Schule sich so geändert hat und kaum noch Zeit bleibt für Dinge wie die Theatergruppe. Denn er ist überzeugt: „Theater bringt dir was fürs Leben, auch wenn du es nicht beruflich machst.“

