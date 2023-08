Sachsenkamerin beklagt: Zu hohes Tempo auf der Holzkirchner Straße

Der Spielplatz in Sachsenkam ist fertig, an einer Stelle wird nun aber nachgebessert. © rammler

Im Sachsenkamer Gemeinderat ging es um die Anfragen aus der Bürgerversammlung. Am neuen Spielplatz soll nachgebessert werden, am Ortseingang wird zu schnell gefahren.

Sachsenkam – Mit den Anfragen während der Bürgerversammlung Ende Juni beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner August-Sitzung. Gudrun Glatz hatte sich damals beklagt, dass im Ortseingangsbereich auf der Holzkirchner Straße zu schnell gefahren werde. Bürgermeister Andreas Rammler hatte daraufhin erklärt, dass es für Veränderungen belastbarer Zahlen bedarf.

Tempomessgerät soll belastbare Zahlen liefern

Zwischenzeitlich hat er ein Geschwindigkeitsmessgerät im fraglichen Bereich der Kreisstraße aufstellen lassen. Da beobachtet wurde, dass die relativ freie Sicht zu schnellerem Fahren verleitet, würde nun auch die Situation ortsauswärts geprüft. In Kürze will die Gemeinde zusätzlich Messungen mit einer sogenannten Topobox vornehmen, bei der die gefahrene Geschwindigkeit dem Verkehrsteilnehmer nicht auf einem Display angezeigt wird.

Ob das Ergebnis zu einem Umdenken bei den zuständigen Verkehrsbehörden führen wird, sei aber fraglich, so Rammler. Bisher hänge die Messlatte für eine Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen sehr hoch. Im Zweifelsfall könne die Gemeinde auch den Blitzer des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland aufstellen lassen, bei dem die Gemeinde Mitglied ist. „Wir haben das früher auch schon versucht“, merkte dazu Fritz Kropius an, „es hat aber keiner der Grundanlieger die Aufstellung eines Blitzers auf seinem Grundstück erlaubt.“ Die Gemeinderäte ließen sich davon nicht beeinflussen und beschlossen einstimmig, die Messungen mit der Topobox durchzuführen und nach Auswertung der Daten zu entscheiden, ob verstärkt Blitzer eingesetzt werden.

Standort der Straßenlampe an der Unterführung ist ein Thema

Martin Haberl hatte bei der Bürgerversammlung die Standortwahl für die Straßenlampe an der Wallbergstraße vor der Unterführung der B13 beanstandet, die nach seinem Fahrradunfall dort aufgestellt worden war. Seiner Meinung nach sei der Standort wegen der Verschattung denkbar ungeeignet. Laut Rammler hat sich die Kommune bei der Auswahl von den Fachleuten der Polizei und des Bayernwerks beraten lassen. „Als Standort war zunächst die gegenüberliegende Straßenseite geplant, wo ein Stromanschluss möglich gewesen wäre“, erinnerte sich Karl Slawik. „Bester Platz“ aus Sicht der Fachleute war der jetzige Standort, wo die Straßenlampe nun durch ein Photovoltaik-Modul mit Strom versorgt wird.

„Mich wundert es, dass in den vergangenen zwei Jahren keine einzige Beschwerde oder Anregung bei mir oder der Gemeinde einging“, sagte Rammler in der Sitzung. Nach kurzer, lebhafter Debatte einigte man sich darauf, zunächst in Eigeninitiative den Standort der Straßenlampe abends zu begutachten und bei der nächsten Sitzung die weitere Vorgehensweise zu beschließen.

Der Kletterturm braucht zusätzliche Haltegriffe

Durchaus nachvollziehbar war für Rammler der von Paul Manhart vorgebrachte Einwand bezüglich des Fehlens von Haltegriffen für jüngere Kinder am Kletterturm auf dem neuen Kinderspielplatz. „Wir sollten da nachbessern und eine TÜV-gerechte Lösung finden“, unterstützte der Bürgermeister den Hinweis. Die jetzige Lösung sei zwar vom TÜV abgenommen, aber nicht für die Kinder praktikabel gelöst, die Schwierigkeiten haben zur Rutsche zu gelangen.

In diesem Zusammenhang regte Albert Gast an, eine kurze Leiter anzubringen, damit Eltern von Kleinkindern diesen beim Aufstieg helfen können und somit auch diese Altersgruppe die Rutsche benutzen kann. Florian Kropius hatte beobachtet, dass das Zurückschleppen des Gleiters der Spielplatzseilbahn sehr schwer geht und von den Kindern kaum zu bewältigen ist. Mit der Umsetzung der Anregungen soll sich nun ein Fachmann beschäftigen. (ps)

