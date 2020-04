Hans Schneil: Stehender Applaus zum Abschied

In der Abschlusssitzung des Sachsenkamer Gemeinderats blickte Hans Schneil auf seine zwölfjährige Amtszeit zurück.

Sachsenkam –Bürgermeister Hans Schneil hatte bereits während der Bauzeit angekündigt, einmal eine Gemeinderatssitzung in dem dafür hervorragend geeigneten Mehrzweckraum im Sachsenkamer „Haus für Kinder“ abzuhalten. Für die Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder Petra Kronwitter, Martin März, Evi Norman und Josef Riesch habe er sich freilich einen würdigeren Rahmen gewünscht, was aber wegen der Beschränkungen in der Corona-Krise nicht möglich sei. Zur Erinnerung erhielten die vier jeweils ein druckfrisches Exemplar des neuen Buches „Sachsenkam: Geschichte, Geschichten und Bilder aus unserem Dorf“.

Das Gemeindeoberhaupt nahm dabei die Gelegenheit wahr, sich bei den Autoren Hans Reiter, Ulli Schneil, Sepp (James) Bacher sowie Helmut und Christa Rührmair besonders zu bedanken. Sie haben laut Schneil „keine Mühen und Opfer an Freizeit gescheut, damit bedeutende Ereignisse, wichtige Personen und Umstände, die ein Dorf liebenswert machen, in Erinnerung bleiben“. Für ihre Arbeit haben die fünf Autoren des Buches kein Honorar verlangt. „Dieses Buch ist unser Geschenk für Sachsenkam zu seinem Jubiläum.“ Der 1000. Geburtstag kann allerdings – den Umständen geschuldet – erst ein Jahr später gefeiert werden.

Geh- und Radweg zum Kloster wird gut angenommen

Zum Abschluss düste Schneil im Schnelldurchlauf durch seine zwölfjährige Amtszeit als Bürgermeister und erinnerte stichpunktartig an die vielen Projekte, die längst Selbstverständlichkeiten sind. Der gut angenommene Geh- und Radweg zum Kloster Reutberg zum Beispiel. Oder die Verlegung eines Teilstücks der Piesenkamer Straße, durch die es möglich wurde, dass der Lieferverkehr ins Gewerbegebiet nicht mehr den Weg durchs Dorf nehmen muss. Oder der Notverbund mit der Wasserversorgung der Gemeinde Holzkirchen, die im Ernstfall für die gleiche Wassermenge und Wasserdruck wie in Normalzeiten sorgen könnte. „Gottlob mussten wir darauf noch nicht zurückgreifen“, sagte Schneil.

Augenfällig sind die Veränderungen im Bereich des Rathauses. Der Zugang zum Rathaus wurde barrierefrei gemacht, das Gebäude teilsaniert und eine Hackschnitzelheizung im Bauhof installiert. In einem Anbau an den Kindergarten wurde eine Kinderkrippe eingerichtet, die sich anders als erwartet schon bald als zu klein erwies. Dies führte aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen zum größten Projekt in Schneils Amtszeit, zum Bau des „Haus für Kinder“.

Bei Schneils Amtsantritt hatte der Abbau des Schuldenbergs oberste Priorität. Ein Vorhaben, das überraschend schnell umgesetzt werden konnte.

„Ohne loyalen Gemeinderat wäre alles nicht möglich gewesen“

Zum Abschluss bedankte sich Schneil bei allen, die ihn bei der Bewältigung seiner Arbeit unterstützt haben. „Die Erfolge für Sachsenkam wären nicht möglich gewesen, wäre nicht ein loyaler, auf Zusammenarbeit bedachter Gemeinderat hinter mir gestanden.“ Eigentlich wollte er persönlich die Wegbegleiter seiner Amtszeit zu einer Feier nach Haus einladen. „Unsere Landtagspräsidentin Ilse Aigner hatte ihr Kommen fest zugesagt. Das wird nachgeholt“, versprach er.

Mit wenigen Worten bedankte sich der Zweite Bürgermeister Johann Huß für die von Schneil geleistete Arbeit für das Dorf und „das Herzblut, das er in seine Arbeit gesteckt hat“. In seiner 42-jährigen Tätigkeit für die Gemeinde, davon 12 Jahre als Bürgermeister, habe er entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Gemeinde. Im Namen seiner Gemeinderatskollegen übergab er einen Umschlag mit einem Geschenk. Die Gemeinde werde ihren Bürgermeister zu einem späteren Zeitpunkt einen würdigen Abschied aus dem Amt bereiten.

Dass die Anerkennung für das Engagement ihres scheidenden Bürgermeisters keine leere Floskel war, wurde dadurch untermauert, dass sich nach der kurzen Laudatio von Johann Huß alle Anwesenden spontan von ihren Plätzen erhoben und Hans Schneil stehend lang anhaltenden Beifall spendeten. (Günter Platschek)

