Sammeln und helfen: Kronkorken-Aktion für Sachsenkamer Vereine

Es ist nur ein kleines Stück Metall, kann aber viel bewirken: In Sachsenkam gibt es jetzt eine Kronkorken-Sammelaktion für die örtlichen Vereine.

Sachsenkam – Kronkorken zu sammeln und den Erlös für einen guten Zweck einzusetzen, ist mittlerweile eine bekannte Art, um Spenden zu generieren. Auch in der Gemeinde Sachsenkam kann man nun mit Kronkorken, die sonst meist einfach nur im Müll landen, die Vereine unterstützen. Seit wenigen Tagen steht auf dem Wertstoffhof dazu ein eigener Container.

Bürgermeister Rammler: „Können nur gewinnen“

Auf Initiative der Sachsenkamerin Alexandra März bestellte Bürgermeister Andreas Rammler einen Container, damit die Kronkorken von allen Bürgern, die mitmachen wollen, gesammelt werden können. „Frau März ist mit der Idee auf uns zugekommen, und ich finde das absolut unterstützenswert. Es ist für einen guten Zweck, und wir können ja quasi nur gewinnen“, meint Rammler gegenüber der Heimatzeitung.

Der Tölzer Entsorgungsfachbetrieb Frimberger hat laut Rammler den Container kostenlos an den Wertstoffhof gestellt. Der Erlös, den die Firma damit erzielen wird, wird nach Absprache mit der Gemeinde an ortsansässige Vereine gespendet. Die erste Spende geht – das steht bereits fest – an den Sportverein Sachsenkam. „Wir haben vor, sobald der Container geleert ist, wieder von vorne mit dem Sammeln anzufangen und hoffen, so jedem Verein im Laufe der Zeit mal etwas Gutes tun zu können“, erklärt der Bürgermeister das geplante Vorgehen.

Aktion in Königsdorf diente als Vorbild

Alexandra März sei durch die Kronkorken-Sammelaktion von Mauro Zannantonio inspiriert worden, der in Königsdorf mit dieser Methode schon für ortsansässige Vereine erfolgreich Geld sammelte (wir berichteten).

„Jetzt muss einfach jeder Sachsenkamer seinen Trinkkonsum a bisserl hochschrauben und die Metall-Kronkorken an den Wertstoffhof bringen“, sagt Andreas Rammler lachend.

