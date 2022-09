„Schafe sind wie eine Sucht“

Von: Patrick Staar

Mund auf: Werner Schauer (re.) nimmt das Tier des Otterfinger Schafzüchters Ludwig Bauer unter die Lupe. © Patrick Staar

Der Schafhalterverein Bad Tölz-Wolfratshausen lud am Sonntag zum Schaffest mit Prämierung am Kloster Reutberg ein. Es war ein lebhaftes Zusammentreffen mit vielen Gesprächen über Wolle, Muskeln und Erscheinungsbild.

Sachsenkam – Barbara Krinner weiß nicht so genau, wann sie das letzte Mal Urlaub gemacht hat. Vermutlich vor ein paar Jahrzehnten, als ihre beiden Kinder noch klein waren. Mittlerweile ist die Gaißacherin siebenfache Oma. Und stolze Besitzerin von zwölf Schafen, zu denen sie eine ganz besondere Verbindung hat: „Schafe sind wie eine Sucht“, sagt die 58-Jährige lachend. „Einmal Schaf, immer Schaf.“ Mit ihrem Vorzeige-Tier, der „Prinzessin“ belegte sie am Sonntag bei der Schaf-Prämierung am Kloster Reutberg den dritten Platz. Zudem wurde die „Prinzessin“ dritte Wollsiegerin.“ Ihre Enkelin erreichte mit ihrer „Gerti“ Platz zwei bei den Jungzüchtern.

Ein Leben ohne Schafe ist nicht vorstellbar

Schafe hätten sie immer schon fasziniert, sagt Krinner. Als sie auf einen Hof mit fünf Kühen einheiratete, kaufte sie noch zwei Schafe dazu. Dann sind es immer mehr geworden. Nach 25 Jahren kann sich die Gaißacherin ein Leben ohne Schafe nicht mehr vorstellen: „Wenn ich aufstehe, weiß ich, was ich als Allererstes mache. Wenn ich um sechs Uhr mit dem Radl komme und was bringe, schmeicheln sie und sind zufrieden.“ Mit ihren Tieren habe sie schon viele schöne Momente erlebt, beispielsweise wenn Lämmer geboren wurden.

Keinen Tag dürfe man die Tiere unbeobachtet lassen, sonst bestehe immer die Gefahr, dass man etwas übersieht. Beispielsweise, wenn sich das Fell verfärbt. Dann könnte es sein, dass eine Wurmkur notwendig ist. All diese Aufgabe wolle sie nicht delegieren: „Mir könnte es eh keiner recht machen“, sagt sie schmunzelnd.

Die Oma, ihre sieben Enkel – und dazwischen das weiße Bergschaf „Prinzessin“: Die Gaißacherin Barbara Krinner beim Schaffest am Kloster Reutberg. © Patrick Staar

Tiere laufen neben dem Moped her

Finanziell lohne sich das Hobby nicht. Geld verdienen könne man allenfalls mit dem Fleisch, an dem nur ihr Mann Interesse hat – Barbara Krinner ist Vegetarierin, ihr Mann Metzger. Die Wolle sei dagegen quasi wertlos, der Erlös reiche allenfalls aus, um den Schaf-Scherer zu finanzieren. Möglicherweise komme in den Markt Bewegung, da Bio-Holzpeletts mit Schafwolle für den Garten zunehmend in Mode kommen. Dies bestätigt der Otterfinger Schafzüchter Ludwig Bauer: „Am Schaf ist nichts verdient, eher zahlt man drauf.“ Viele Menschen würden nicht verstehen, warum er diese Tiere halte, sagt der gelernte Maschinenbauer: „Sie waren einfach ein schöner Ausgleich, wenn ich mich in der Arbeit geärgert habe.“ Auch als Rentner möchte er nicht auf die Tiere verzichten: „Wenn ich mit dem Moped herfahre, kommen sie her und gehen mit mir mit.“

Der Kauf seiner ersten Schafe sei nur ein „Jux gewesen: „Es gab da neben dem Fußballplatz eine Wiese. Und da hab’ ich zu meinem Fußball-Spezl gesagt, dass wir doch Schafe kaufen könnten.“ Gesagt getan. 40 Jahre später besitzt Bauer noch immer die seltenen weißen Bergschafe, die es ihm besonders angetan haben. „So lange ich’s machen kann, mach ich’s“, sagt der 70-Jährige.

Begeisterung an die Enkel weitergeben

Barbara Krinner denkt noch längst nicht ans Aufhören. Sie hofft vielmehr, dass sie ihre Begeisterung für die Tiere an ihre Enkel weitergeben kann, „denn das ist ein wunderschönes Hobby“. Auf Urlaubsreisen zu verzichten, fällt ihr nicht schwer: „Wir leben in einer derart schönen Gegend, dass es mich nicht wegzieht. Ich mag höchstens auf einen Berg hochgehen – wo Schafe sind.“

Der Preisrichter hat alles im Blick

Werner Schauer kann diese Begeisterung gut nachvollziehen. Er ist seit 25 Jahren staatlich geprüfter Preisrichter für Schafe und reist in dieser Funktion durch ganz Bayern. Nächste Woche ist er in Berchtesgaden, am 2. Oktober in Tegernsee und eine Woche später im Allgäu. „Man hat ja sonst nichts zu tun“, sagt der Bad Kohlgruber schmunzelnd. „Man redet da den ganzen Tag über Schafe – da gehört schon Idealismus dazu.“

Bei einer Schafprämierung wie am Wochenende achtete er ganz genau auf die Feinheit der Wolle, die Muskeln und das äußere Erscheinungsbild der Tiere. Der Rücken sollte möglichst waagrecht sein, die Nase gebogen und an den Augenlidern sollten keine braunen Pigmente zu sehen sein. 21 Punkte sind nötig, um die Wertklasse eins zu erreichen. Die Zahl der Tiere sei am Reutberg „nicht so groß“ gewesen, sagt Schauer: „Aber die Qualität war sehr gut.“

