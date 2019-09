Schmorbrand in Sachsenkam: Aufmerksamer Bewohner verhindert Schlimmeres

Schlimmeres verhindern konnte ein 38-jähriger Sachsenkamer am Sonntagvormittag.

Sachsenkam - Laut Polizei bemerkte der Mann gegen 9.15 Uhr in einem Mehrparteienhaus im Sachsenkamer Ortsteil Feichten einen Schmorgeruch. Als er diesem nachging stellte er fest, dass an der Heizunganlage im Keller eine Isolierung in Brand geraten war. Er verständigte sofort die Feuerwehr und versuchte bis zu deren Eintreffen mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Schließlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Das Haus wurde vom Rauch befreit. Es entstanden kein Sach- oder Personenschaden.

Die Polizei lobt den „umsichtigen Einsatz“ des 38-Jährigen, wodurch wohl Schlimmeres verhindert werden konnte. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Bad Tölz, Ellbach und Sachsenkam mit 35 Mann im Einsatz.

