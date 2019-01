Neuer Kindergarten in Sachsenkam: „Da möchte man selbst wieder Kind sein“

Rundgang

von Silke Scheder schließen

Rund vier Millionen Euro kostet die neue Kindertagesstätte samt Hort in Sachsenkam. Viele finden diese Summe übertrieben. Der Bürgermeister spricht dagegen von einer sinnvollen Investition in die Zukunft. Der Tölzer Kurier hat sich bei einem Rundgang über die Baustelle angesehen, wohin all das Geld fließt.