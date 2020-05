Stadl in Flammen: Anwohner verhindert Großbrand

Das schnelle Eingreifen eines Anwohners verhinderte einen Großbrand am Freitagabend.

Sachsenkam - Es war gegen 23 Uhr, als ein Anwohner der Ahornstraße in Sachsenkam laut Polizeibericht Brandgeruch wahrnahm. Kurz darauf entdeckte er Feuer in einer Scheune. Gemeinsam mit dem Besitzer der Scheune, den er verständigt hatte, gelang es den beiden Männern das Feuer - ein Heuhaufen und Holz waren in Brand geraten - bis zum Eintreffen der Feuerwehr weitgehend selbst abzulöschen. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei weiter mitteilt entstand durch das schnelle Eingreifen der Helfer nur geringer Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die ersten Ermittlungen zur Brandursache übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim. Es wird derzeit in alle Richtungen ermittelt. Die Kripo bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Hinweise an 0881/6400.

Erst kürzlich hatte ein Brand in einer Energiegewinnungsanlage in Reichersbeuern Millionenschaden ausgelöst. Die Polizei konnte schließlich einen 47-Jährigen festnehmen. Er wird auch mit drei weiteren Bränden in Verbindung gebracht.

