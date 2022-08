Tödlicher Badeunfall: 79-Jähriger bricht im Kirchsee zusammen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Der Kirchsee bei Sachsenkam ist ein beliebtes Ziel für Badeausflügler. © Arndt Pröhl

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch am Kirchsee (Gemeinde Sachsenkam) ab. Der Badeausflug eines 79-Jährigen endete mit einem tödlichen Vorfall.

Sachsenkam - Ein tödlicher Badeunfall ereignete sich am frühen Mittwochabend am Kirchsee. Wie die Tölzer Polizei meldet, stieg dort gegen 17.55 Uhr ein 79-Jähriger aus dem Landkreis München ins Wasser, wobei er nach Beobachtungen offenbar bereits leicht schwankte. Im See brach er dann leblos zusammen.

Tödlicher Badeunfall im Kirchsee bei Sachsenkam

Aufmerksame Passanten brachten den Mann zurück ans Ufer. Weitere Badegäste sowie ein Ersthelfer der Wasserwacht begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Rettungsdienst brachte den 79-Jährigen umgehend ins Krankenhaus. Dort starb er.

„Der Grund für den Unglücksfall dürfte eine medizinischen Ursache aufgrund schwerwiegender Vorerkrankungen gewesen sein“, schreibt die Polizei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.