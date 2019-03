Trachtenmodenschau: Aus Versuch wird Erfolg

Nach starken Männern beim Fingerhakeln und starken Sprüchen bei der Generalversammlung der Klosterbrauerei noch ein starker Auftritt fürs bairische Gwand: Mit der Trachtenmodenschau endete am Sonntag das 32. Josefifest am Reutberg.

Sachsenkam – Erfolg motiviert. „Eigentlich war es nur ein Versuch, doch schon die erste Trachtenmodenschau war ein großer Erfolg, und so gibt es jetzt bereits die siebte Auflage“, verkündete Brauerei-Vorstandsvorsitzender August Maerz am Sonntag zum Ausklang vom Josefifest am Reutberg.

Und wieder war das Festzelt sehr gut gefüllt. Drei Trachtengeschäfte sowie Goldschmiedemeisterin Sabine Linseisen aus Hausham zeigten dem begeisterten Publikum Neuheiten für verschiedenste Anlässe. Dabei galt sowohl beim Lenggrieser Hut- und Stoffladen als auch beim Miesbacher Trachtenhaus Jäger und bei „Gewandt nach Mass“ von Schneidermeisterin Veronika Schneider aus Valley, was Ansager Sepp Grundbacher auf den Punkt brachte: „Tracht, die wir heute sehen, ist kein Statussymbol oder modischer Schnickschnack, sondern gelebte Heimat.“ Das gelte sowohl für den Alltag wie auch für den Festtag.

Lesen Sie auch: Klosterbrauerei Reutberg: US-Kunde hat schlechte Bezahl-Moral - trotzdem erfolgreiches Jahr

Den Anfang machten die „Models“ vom Lenggrieser Hut- und Stoffladen. Allesamt wie auch die anschließend folgenden Kolleginnen keine Profis am Laufsteg, doch auf Perfektion in Gangart und Vortrag sind die Besucher am Reutberg auch nicht fixiert. „Die san doch für Tracht wie g’macht“, sagte der Hias. Er wollte seinen Blick auch während eines kräftigen Schlucks vom Josefibock nicht von der Bühne wenden – und schon schwappte der edle Gerstensaft über auf Hemd und Weste. Unbemerkt von der daneben sitzenden Gattin, denn auch Fini blickte wie hypnotisiert zur Bühne.

Sonderapplaus brauste auf, als der kleine Toni im Trachtenanzug Rosen an die holde Weiblichkeit verteilte und die Blumenpracht anschließend auch noch ins Publikum warf. „Ein Wollstoffgewand mit festlicher Seidenbordüre, einen einfachen Spenzer und Strohhut dazu oder sommerlich, scheene und luftig Mode“, sagte Maerz, der zunächst die Präsentation. Grundbacher absolvierte diese Aufgabe für das Trachtenhaus Jäger und sprach dabei auch ein ganz großes Lob für das Handwerk aus. „Da sitzt bestimmt kein Professor an der Nähmaschine. Da steckt sehr großes, handwerkliches Geschick dahinter, und was dabei rauskommt, tragen wir alle hier im Festzelt sehr gerne und mit viel Stolz.“

Auch einen Seitenhieb in Richtung des größten Volksfestes der Welt hatte Grundbacher noch parat. „Was auf der Wiesn in München getragen wird, hat mit Tracht nur noch sehr wenig zu tun. Des san Maschkera.“

Lesen Sie auch: „Dreiviertelblut“ im Kurhaus Bad Tölz: Stehende Ovationen