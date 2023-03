Trostlosen Jahre sind vorbei: Stimmungvolle Generalversammlung der Brauereigenossenschaft Reutberg

Volles Haus: In der Generalversammlung der Brauereigenossenschaft Reutberg wurden auch Vorstand und Aufsichtsrat neu gewählt.

Neuwahlen

Die Brauereigenossenschaft Reutberg verzeichnet nach der Corona-Krise steigende Zahlen. Das Festzelt war bei der Generalversammlung war voll.

Sachsenkam – Endlich wieder Josefifest am Reutberg – nach drei trostlosen Jahren, wie Hans Erhard, Aufsichtsratsvorsitzender der Brauereigenossenschaft Reutberg, zur Eröffnung der Generalversammlung am Mittwochabend feststellte. Das Zelt am Fuße des Klosterhügels war gut gefüllt. Die Besucher, darunter 1611 stimmberechtigte Mitglieder der Genossenschaft, schienen die kultige Atmosphäre der Versammlung ebenfalls mit neuer Begeisterung zu genießen.

Schwere Zeiten durch Corona-Pandemuie

Die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 seien nicht einfach gewesen, bilanzierte Aufsichtsratsvorsitzender Erhard, allein 2020 habe man einen Umsatzeinbruch von circa 732 000 Euro verzeichnet. Dennoch sei es gelungen, dieses Minus bis zum Jahresende 2022 zu 90 Prozent aufzuholen und zuletzt positive Ergebnisse zu erwirtschaften.

Ab dem Frühjahr 2022, nachdem viele Pandemie-Maßnahmen aufgehoben worden waren, habe das Geschäft wieder erfreulichen Aufschwung genommen, berichtete Geschäftsführer Stephan Höpfl: „Wir bekamen eine Vielzahl von Aufträgen zur Belieferung von Veranstaltungen, und auch die Situation in der Gastronomie normalisierte sich wieder.“

Den Eigenbier-Ausstoß habe man somit um mehr als 1000 auf fast 22 300 Hektoliter steigern können, wobei der Container- und Fassbier-Anteil um über 2300 Hektoliter stieg, während der Flaschenbier-Anteil um über 1200 Hektoliter zurückging. Zusammen mit der Handelsware an Getränken (1000 Hektoliter Fremdbiere und 8000 Hektoliter alkoholfreie Getränke) wurde ein Gesamtausstoß von 31 400 Hektoliter erreicht. Die diesbezüglichen Umsatzerlöse seien mit 4,2 Millionen Euro um 500 000 Euro höher als im Vorjahr, so Höpfl.

Eigenkapital 2022 angewachsen

Positiv waren überdies die Zahlen des Jahresabschlusses, den Siegfried Drexl vom Prüfungsressort des Bayerischen Genossenschaftsverbands vorstellte. „Unsere Mitglieder ersehen daraus die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft“, wie Hans Erhard unterstrich. Das Eigenkapital sei im Jahr 2022 um 143 375 Euro angewachsen auf rund 3,012 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote liege bei 78 Prozent.

In den Corona- und Ukraine-Kriegs-Zeiten mit generell unsicherer Wirtschaftslage und allgemeinen Teuerungen hat die Genossenschaft bei den Ausgaben Zurückhaltung geübt. Laut Geschäftsführer Höpfl schlugen die Anschaffungen mit insgesamt rund 150 000 Euro zu Buche. Dazu gehörten ein Pkw für den neuen Außendienstmitarbeiter Sepp Hellweger (der sich von der Bühne aus vorstellte), die Ausstattung von Gastronomiekunden, der Kauf von Neuglas sowie die Renovierung des „Reutbergstüberls“ in Tölz anlässlich eines Pächterwechsels.

Neuwahlen von Vorstand und Aufsichtsrat

Personelle Veränderungen ergaben sich bei den Neuwahlen von Vorstand und Aufsichtsrat. Vorstandsmitglied Georg Kappelsberger kandidierte nach elfjähriger Tätigkeit nicht mehr. Sein Nachfolger ist Hans Leo, der erst im vorigen Jahr in den Aufsichtsrat gewählt worden war. Den dort frei gewordenen Platz nimmt Hans Peter Drexler ein. Der ebenfalls ausscheidende Aufsichtsrat Hans Wolfinger wird durch Hans Gams jun. ersetzt.

Die Brauereiversammlung liefert bekanntlich aber nicht nur nüchternes Zahlenwerk. Die maßgeblichen Personen sind auch nicht um markante und ironische Sprüche zu den aktuellen bier- und wirtschaftspolitischen Vorgängen in München und Berlin verlegen. Die Corona-Verordnungen, die Soforthilfe mit anhängenden Rückzahlungs-Forderungen sowie die kontroversen Pläne zu Alkohol-und Drogengenuss boten genügend Stoff für Brauerei-Vorstand August Maerz und den langjährigen „Prediger“ vom Reutberg, Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund. (Rosi Bauer)

Sprüche vom Reutberg „Wenn ma heit zum Wähln geht, dann is dees genauso, wia wenn ma von ‘a Kompanie Nichtschwimmer an Bademeister außasuacha muass.“

Brauerei-Vorsitzender August Maerz zu den in seinen Augen fachunkundig besetzten politischen Posten.

„Do konnst nur noch auf künstliche Intelligenz hoffen, denn bei der natürlichen is Hopfen und Malz verlorn.“ August Maerz über die jüngsten Vorschläge zur Energiewende.

„Unsa oida Tierarzt hot den Spruch ghabt: Zwei Ochsen sind ein Paar, drei Ochsen sind eine Herde und vier Ochsen sind eine Behörde. Was er anscheinend vergessen hat: zehn Ochsen sind wahrscheinlich ein Kabinett.“

August Maerz über umständliche Bürokratie und Behörden.

„Die CSU entspricht ungefähr dem Bier-Typ Lager Hell, hoher Marktanteil im Kernmarkt, aufgrund schwacher Performance im deutschen Gesamtmarkt zurzeit von Auslistungssorgen geplagt.“ Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund.

„Die Freien Wähler sind wie ein Helles Export, das Bier der Wirtschaftswunderjahre, verflüssigter Optimismus, etwas vollmundiger, kantiger und intensiver in der Farbe, nur der Fachmann unterscheidet es vom normalen Hellen.“ Lothar Ebbertz

„Die SPD ist der Typ Kellerbier, eine in Bayern etwas in Vergessenheit geratene Randsorte. Naturtrüb, ungespundet, kommt etwas lack rüber, aber das ist beim Kellerbier Absicht.“ Lothar Ebbertz,

„Die FDP geht in Richtung leichtes Weißbier. Beim Einschenken gibt es rasch viel Schaum, der aber schnell wieder in sich zusammenfällt. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein richtiges Bier, trinkt sich aber recht leicht, hat auch nur 4 bis 7 Prozent – das schwankt.“

Lothar Ebbertz.

„Die AfD ist das dunkle Vollbier unter den Parteien. Die Stammwürze schwankt regional. Farbe dunkles Gold, Bernstein, ein Hauch ins Bräunliche. Nicht ganz ausgegoren, hohe Restsüße, man könnte da Rechtsextrakt mit Restextrakt verwechseln.“ Lothar Ebbertz.

„Die Grünen – das ist Craft Bier. Beliebt das Starkbier, der Baerbock. Der Bruch mit der Braukonvention ist hier Programm.“ Lothar Ebbertz.

„Die Linke – verstößt gegen das Bayerische Reinheitsgebot – kommt im Freistaat nicht vor.“ Lothar Ebbertz

„Die Klosterbrauerei is net auf den Zug aufgsprunga und panscht wertvolles Bier mit Maracuja, Mango oder sonstigen Limonaden. Unsere Brauerei setzt sich entschieden gegen jegliche Form von Bierquälerei ein.“ Andreas Rammler, Bürgermeister von Sachsenkam.



