Frontalkollision auf B13 bei Sachsenkam: Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in der Nähe von Sachsenkam: Zwei junge Fahrer mussten per Hubschrauber abtransportiert werden. Die B13 ist gesperrt.

Sachsenkam - Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 17.10 Uhr auf der B 13 bei Sachsenkam. Laut Polizei wurden ein Greilinger (20) und ein Reichersbeurer (22) bei einer Frontalkollision zwischen einem Audi und einem BMW schwer verletzt. Sie wurden per Hubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen.

In einem Auto wurde der Beifahrer leicht verletzt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Bad Tölz, Sachsenkam und Schaftlach im Einsatz. Die Bundesstraße ist zur Stunde (19 Uhr) noch immer gesperrt.

Zum genauen Unfallhergang lagen bis Redaktionsschluss noch keine Informationen vor.