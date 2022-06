Frontalzusammenstoß bei Sachsenkam: Vier Verletzte, hoher Sachschaden

Von: Andreas Steppan

Die Polizei musste am Samstagmittag zu einem schweren Unfall bei Sachsenkam ausrücken. (Symbolfoto) © Friso Gentsch

Eine Unachtsamkeit beim Linksabbiegen führte am Samstagmittag zu einem schweren Unfall auf der B13 bei Sachsenkam. Vier Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Sachsenkam - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B13 bei Sachsenkam wurden am Samstag vier Menschen verletzt, und es entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Bundesstraße war in Richtung Bad Tölz für etwa eine Stunde gesperrt.

Beim Linksabbiegen Richtung Sachsenkam Gegenverkehr übersehen

Nach Angaben der Polizei hatte den Unfall ein 37-jähriger Reichersbeurer beim Linksabbiegen verursacht. Als er, auf der B13 in Richtung Norden fahrend, mit seinem Mazda gegen 11.50 Uhr in die südlichen Zufahrt Richtung Sachsenkam einbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden BMW eines 56-Jährigen aus Sprockhövel (Nordrhein-Westfalen). Die beiden Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich frontal.



Beide Fahrer erlitten einen Schock, bei den jeweiligen Beifahrerinnen wurde ein Halswirbelschleudertrauma diagnostiziert. Das BRK brachte alle vier Personen in die Asklepios-Stadtklinik nach Bad Tölz. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 10.000 Euro am Mazda und etwa 35.000 Euro am BMW.

Feuerwehr nach Unfall auf B13 im Einsatz

Zur Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung waren die Feuerwehren aus Sachsenkam und Reichersbeuern mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Straßenmeisterei Bad Tölz musste wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe eine Endreinigung der Fahrbahn vornehmen.

