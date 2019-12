Unfall vermieden, Unfall gebaut

Nicht gut zu sprechen sein dürfte ein Tölzer auf einen Pforzheimer Autofahrer, der ihn auf der B 13 in der Nacht zum Samstag die Vorfahrt genommen und zu einem Ausweichmanöver mit Unfall gezwungen hat. Schaden: 500 Euro.

Der 32-jährige Tölzer war am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße 13 von Holzkirchen nach Bad Tölz unterwegs. An der Einfahrt Piesenkam bog ein Peugeot 307 nach links in die Bundesstraße in Richtung Tölz ein, ohne sich um die Vorfahrt des Audis zu kümmern.

Der Tölzer versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und steuerte seinen Wagen nach rechts. Dabei streifte er die Leitplanke, wobei Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Der Peugeot-Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr ohne stehen zu bleiben in Richtung Tölz weiter. Sein Pech: Der Tölzer hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Der Fahrzeughalter aus Pforzheim darf sich auf einen Besuch von der Polizei einstellen. Die Ermittlungen sind im Gange.

