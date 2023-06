Vereinsstadel in Sachsenkam wird 20 Prozent teurer

Der Stadel für den Bauhof und die Vereine soll hier – im Anschluss an den Wertstoffhof – gebaut werden. © arp/A

Ein großer Vereinsstadel für Ausrüstung, aber auch Feiern soll in Sachsenkam entstehen. Doch das Vorhaben kostet mehr als gedacht.

Sachsenkam – Im März 2018 hatte sich der Gemeinderat zum ersten Mal mit dem Gedanken beschäftigt (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung stellte Bürgermeister Andreas Rammler nun konkretere Details zur bisherigen Planung vor. Der Stadel soll vor allem dazu dienen, die derzeit im Dorf verstreut gelagerten Gegenstände der ansässigen Vereine an einem einzigen Ort gebündelt aufbewahren zu können. Außerdem soll der Bauhof zwei der sechs Parzellen des Gebäudes zur Lagerung von Splitt und Hackschnitzel nutzen können. Die Gemeinde selbst will in einer weiteren Parzelle historische Fahrzeuge aus dem Ort abstellen. Doch auch für Festlichkeiten soll der Stadel genutzt werden können.

Projekt ruhte in Corona-Zeit: Baugenehmigung abgelaufen

Der entsprechende Bauantrag war schon vor Längerem genehmigt worden. Dann kam Corona, und mit den Einschränkungen für das Vereinsleben geriet auch das Stadelprojekt in einen kleinen Dornröschenschlaf, aus dem es im Frühjahr dieses Jahres wieder aufgeweckt wurde.

Für die zwischenzeitlich abgelaufene Baugenehmigung wurde ein neuer, abgeänderter Planentwurf eingereicht. Das Gebäude soll nun nicht mehr an der südlichen Grundstücksgrenze des Wertstoffhofs in Ost-West-Richtung, sondern in Nord-Süd-Richtung parallel zu der an der Grundstücksgrenze verlaufenden B13 gebaut werden. Außerdem soll die 37,75 Meter lange Halle nun mit 14,50 Meter etwas breiter werden. Für den nicht mittig liegenden First und für den größeren Dachüberstand muss eine Befreiung von den Festsetzungen der Ortsgestaltungssatzung erteilt werden.

Preissteigerungen im Bausektor

Da auf der Ostseite des Gebäudes die erforderlichen Abstandsflächen nicht eingehalten werden können, ist eine Übernahme der Abstandsflächen durch das Staatliche Bauamt notwendig, die zumindest mündlich bereits vorliege. Außerdem müssen Ausgleichsflächen für den benachbarten Funkmast, die durch das Bauvorhaben überbaut werden, anderweitig nachgewiesen werden.

Der Neubau der Lagerhalle – so nun die offizielle Bezeichnung – hat sich nach den Worten von Bürgermeister Andreas Rammler in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend um etwa 20 Prozent verteuert. Das liegt zum einen an den Preissteigerungen am Baumarkt, aber auch an der jetzt größeren Ausführung. In Zahlen ausgedrückt: Der Preis steigt von 417 000 Euro auf 598 000 Euro. „Die Kosteneinschätzung wurde aber großzügig bemessen“, sagte Rammler. Durch Einsparungen bei der Ausführung, Eigenleistungen der Vereine und Spenden könnten die Ausgaben um rund 100 000 Euro gesenkt werden. Einen Kredit zur Finanzierung muss die Gemeinde nicht aufnehmen.

Baubeginn noch in diesem Jahr

Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Im Haushalt, über den in der Julisitzung abgestimmt werden soll, sind für das laufende Jahr 200 000 Euro vorgesehen. „Billiger wird’s nicht mehr“, meinte Rammler und gab damit die Haltung des Gemeinderats wider, der das Vorhaben nach kurzer Debatte einstimmig absegnete. (ps)

