Der Josefibock ist angezapft

Lang ist‘s nicht mehr hin, bis das beliebte Josefifest in Sachsenkam wieder beginnt. Schirmherr Hans Schneil hat schon mal angezapft.

Sachsenkam –Morgen ist es soweit: Der neue Josefibock steht in der Klosterbrauerei Reutberg zum Verkauf bereit. Ab 13. Januar ist das Starkbier auch in den Getränkemärkten und Gaststätten erhältlich. In der Drei-Liter-Magnumflasche ist die frühere Fastenspeise der Mönche allerdings nur in der Brauerei oder im „Bräustüberl“ am Reutberg erhältlich.

Dass das Starkbier nichts von seinem vollmundigen Geschmack eingebüßt hat, davon konnten sich Brauerei- und Pressevertreter bei der traditionellen Verköstigung im Salettl des „Bräustüberls“ überzeugen. Einmal kurz anvisiert, ein Schlag und schon verkündete der Sachsenkamer Bürgermeister Hans Schneil: „Ozapft is!“ Er ist auch heuer der Josefifest-Schirmherr.

Hans Schneil ist Josefifest-Schirmherr

Bernsteinfarben wie eh und je funkelte danach der Josefibock in den Krügen. An der Reifezeit von drei Monaten, dem Alkoholgehalt von 6,9 Volumenprozent und an der Stammwürze von 17 Prozent hat Braumeister Michael Pichler keine Abstriche gemacht. Nur an der Menge hat er zugelegt und heuer 1100 Hektoliter eingebraut, also 100 Hektoliter mehr als im Vorjahr. Einmütiges Urteil: Alle Starkbierfreunde dürfen sich auf den süffigen Josefibock 2020 mit seiner fein-bitteren Note und der feinen Restsüße freuen.

Anstich am 13. März 2020

Ein großer Teil des Starkbiers wird beim Josefifest abgesetzt, das heuer zum 33. Mal stattfindet und vom 13. bis 22. März dauert. Los geht’s am Freitag, 13. März, mit dem Anstich des ersten Fasses durch Schirmherr Hans Schneil.

Zahlreiche Veranstaltungen:

Am Samstag kommen die Kartler bei einem Schafkopfrennen und Preisgrasobern zum Zug. Tags darauf probieren zunächst die Fingerhakler, sich bei der Alpenländischen Meisterschaft gegenseitig „über den Tisch zu ziehen“. Am Abend messen Landjugend und Burschenvereine ihre Kräfte beim Wiagsogschneidn. Der Montagabend, 16. März, gehört wieder den Milchbauern des BDM. Am Dienstag wird zum Kesselfleischessen und zum Tanzlmusiktreffen mit der Tegernseer Tanzlmusik und den Hallgrafen Musikanten eingeladen. Bei der Generalversammlung der Brauerei am Mittwoch, 18. März, wird laut Brauereichef August Maerz Genaueres darüber zu erfahren sein, warum die Brauerei trotz erschwerter Bedingungen, im vorigen Jahr „ein ansehnliches Ergebnis eingefahren hat“. Ein Ausblick auf kommende Aktivitäten wird nicht fehlen. Am darauffolgenden Josefitag und am Freitag und Samstag ist normaler Bierzeltbetrieb unter dem Motto „Tag der Vereine“ beziehungsweise „Tag der Betriebe“ vorgesehen. Am Sonntag, 22. März, klingt das Josefifest mit einer großen Modenschau aus.

Bereits jetzt rüstet man sich am Reutberg für den Einsatz bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin, bei der wieder die Reutberger Biere zum Ausschank kommen. Die Vertreter des Reutbergs sind dabei vom 17. bis 26. Januar in der Bayernhalle, am Stand des Tourismusverbands Tölzer Land und der Tegernseer Naturkäserei zu finden.

