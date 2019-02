Verbraucher essen weniger Rind- und Schweinefleisch

Die Entwicklung auf dem Fleischmarkt war ein wichtiges Thema bei der Zusammenkunft der Mitglieder der Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern-Schwaben im „Altwirt“ in Sachsenkam.

Sachsenkam – Als einer der stärksten Nutz- und Schlachtvieh-Vermarkter Bayerns sowohl im Schweine- als auch im Rinderbereich hat die Viehvermarktungsgenossenschaft (VVG) Oberbayern-Schwaben ein großes und umfassendes Tätigkeitsfeld. Der Einzugsbereich der bäuerlichen Vermarktungsorganisation ist dabei in der Vergangenheit durch einige Fusionen stetig gewachsen – die aktuell 15 104 Mitglieder kommen nicht mehr nur aus Oberbayern und Schwaben, sondern auch aus Niederbayern, Franken und der Oberpfalz.

Für die Genossenschaftsmitglieder aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Garmisch-Partenkirchen und München gab es jetzt bei einer Regionalversammlung im Sachsenkamer „Altwirt“ einen Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr und fachliche Informationen. Generell stünde die Landwirtschaft vor großen Herausforderungen, betonte VVG-Vorsitzender Hubert Mayer: „Zum einen müssen wir uns einem immer härter werdenden Wettbewerb stellen, zum anderen auch der deutlich gewandelten Erwartungshaltung der Gesellschaft.“ Die Versorgungssicherheit mit hochwertigen und zugleich preisgünstigen Lebensmitteln werde von der Bevölkerung überwiegend als selbstverständlich angenommen. Für die Bauern müsse dabei aber die Wirtschaftlichkeit gewahrt werden. In Sachen Nahrungsmittelproduktion hätten mittlerweile weitgehend Lebensmitteleinzelhandel und Discounter mit ihren Vorgaben das Heft in die Hand genommen. Um so notwendiger sei es auf bäuerlicher Seite, Zusammenhalt zu zeigen – eben auch auf der Vermarktungs-Schiene. Die VVG sei an keinen speziellen Schlachtbetrieb gebunden, erklärte Geschäftsführer Sebastian Brandmaier. „Wir beliefern verschiedene Schlachthöfe und können dadurch besser sortieren.“ Und: „Wir möchten an die Bauern appellieren, am Qualitätssiegel QS teilzunehmen.“

+ Sebastian BrandmaierGeschäftsführer © Krinner

Ein wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit war für die VVG außerdem im vorletzten Jahr der Umzug aus bislang vom Waldkraiburger Schlachthof gemieteten Geschäftsräumen in eine eigene Immobilie einschließlich integrierter EU-Sammelstelle für Kälber und Schweine. Der Schweinemarkt sei im vorigen Jahr „schwierig“ gewesen, führte der zuständige Vermarktungsleiter Franz Mitterberger aus. Der Konsum im Inland sei 2018 um drei Prozent zurückgegangen, und auch der Export habe etwas geschwächelt, was sich natürlich auf die Preise niedergeschlagen habe. Sorge bereite nach wie vor die Afrikanische Schweinepest – ihr Auftreten auf deutscher Flur würde Keulungen und eine nationale Exportsperre mit sich bringen. Auf andere Weise Sorge bereite zudem etwa der vierstufige „Haltungskompass“, wie ihn „Lidl“ vorstelle: „Da werden immer strengere Anforderungen gestellt, die man zu Weltmarktpreisen nicht mehr erfüllen kann.“

Um 2,1 Prozent rückläufig war im vergangenen Jahr aber auch die Nachfrage der privaten Haushalte nach Rindfleisch. „Es war monatelang zu heiß für Fleisch“, sagte Brandmaier. Darüber hinaus seien in fast allen Discountern billige Fleischimporte aus den südamerikanischen Ländern anzutreffen. Aktuell sei der Rindfleisch-Verbrauch eher wieder leicht steigend. Vermarktungsprobleme stünden hier an, sollte die Blauzungenkrankheit näherkommen. Mit Blick auf die angeprangerten Emissionen meinte Brandmaier, insgesamt seien die Rinderbestände in Deutschland von knapp 20 Millionen Stück in 1990 auf nunmehr rund 12 Millionen Stück gesunken. „Bei den Autos geht die Kurve anders herum.“ (Rosi Bauer)