Wegen neuem Kindergarten in Sachsenkam: Doppelt so viele Krippenplätze wie bisher

Im Sachenkamer Gemeinderat wurde einer Nutzungsänderung zugestimmt: Nach dem Umzug ins neue Kindergarten-Haus, werden die bisher genutzten Räume zu Krippenplätzen umgestaltet.

Sachsenkam – Im Januar soll der neue Kindergarten der Gemeinde Sachsenkam in Betrieb genommen werden. Nach dem Umzug in das neue Haus für Kinder werden Gruppenräume im bisherigen Kindergarten zur Nutzung als Krippenplätze hergerichtet. Statt bisher 12 werden dann insgesamt 24 Krippenplätze, aufgeteilt in zwei Gruppen, zur Verfügung stehen, so Bürgermeister Hans Schneil.

Sachsenkam feiert Richtfest am „Haus für Kinder“

Dazu hat die Gemeinde einen Antrag auf Nutzungsänderung eingereicht, mit dem sich die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung zu befassen hatten. Der bestehende Gruppenraum steht künftig den Krippenkindern zur Verfügung. Der vorhandene Nebenraum wird zu einem Schlafraum umgestaltet und erhält aus Brandschutzgründen auf der Südseite eine Türe zum Garten. Die Sanitäranlagen werden den Bedürfnissen der Krippenkinder angepasst. Das Büro der Kindergartenleitung wird künftig auch als Wartebereich für die Eltern genutzt.

Neuer Kindergarten: Mädchen und Buben setzen den ersten Spatenstich

Außerdem wird die Brandschutztüre zwischen Kindergarten und Krippe entfernt. In der bestehenden Krippe wird auf Wunsch des Kita-Teams die bisherige Garderobe dem Schlafraum der Gruppe zwei zugeschlagen. Der gemeinsame Eingangsbereich für beide Gruppen befindet sich auf der Ostseite, über den man zur Garderobe für beide Gruppen kommt.

ps