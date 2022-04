Sanfte Naturerlebnisse im Tölzer Land

Isarauen bei Wolfratshausen. © ADRIAN GREITER PHOTODESIGN/Stadt Wolfratshausen

Start der Wander- und Outdoorsaison mit den #andersOutdoor-Wochen – naturverträglich unterwegs im Tölzer Land.

Endlich ist der Winter vorbei, die Natur erwacht zu neuem Leben, Sonnenschein und Vogelgezwitscher ziehen Groß und Klein magisch ins Freie. Für Erholungssuchende ist das Tölzer Land mit seinen Naturlandschaften ein besonders schöner Flecken Erde, herrlich gelegen zwischen München und Tiroler Grenze. Die Gipfel der Voralpen, ausgedehnte Wälder, Streuwiesen, Moore, Flüsse und Seen sind aber nicht allein attraktive Anziehungspunkte für begeisterte Naturliebhaber, sondern ebenso schützenswerte Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere.

Im Frühjahr 2021 startete erfolgreich die Schutzkampagne „Naturschutz beginnt mit dir“, um Bergsportler und Erholungssuchende im Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. In der warmen Jahreszeit sind die vielen Gewässer im Tölzer Land besonders lockende Ziele. Was viele nicht wissen: In weiten Teilen von Starnberger See, Kochel- und Walchensee, Sylvenstein-Stausee, Kirchsee sowie Isar, Loisach und deren Uferbereichen bewegt man sich oft in Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Flora-Fauna-Habitat-Gebieten oder Vogelschutzgebieten.

Hier gelten besondere Regeln, über die man sich vorab unter www.dein-toelzer-land.de informieren kann.

Seltene Arten wie beispielsweise die vom Aussterben bedrohte Deutsche Tamariske (Orchideenart) oder der seltene Flussregenpfeifer, die in den Flussauen der Oberen Isar und in der Pupplinger Au beheimatet sind, verdienen speziellen Schutz.

Achtung Nester! Besonders gefährdet sind Tierarten, deren Brutplätze und Ruhezonen nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Wiesenbrüter etwa, die vor allem in Wiesen- und Randbereichen der Felder brüten, oder auch Kiesbrüter, deren Eier Kieselsteinen stark ähneln. Daher beachtet ein verantwortungsvoller Naturfreund die Betretungsverbote während der Wiesenbrüterzeit bis 15.07. (zum Beispiel im Loisach-Kochelsee-Moor), mit Schildern gesperrte Bereiche auf den Kiesinseln und Kiesbänken der Isar – und wahrt selbstverständlich Distanz: Statt in Rückzugsbereiche von Tieren einzudringen, beobachtet er diese lieber durchs Fernglas und bleibt auf ausgewiesenen Wegen.

Übrigens Auch das Betreten landwirtschaftlich genutzter Flächen während der Nutz- und Aufwuchszeit ist vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein untersagt – darauf verweisen schon alte Bauernregeln. Und das gilt auch und besonders für Hunde, die angeleint werden und nicht in die Wiesen laufen sollten.

Auf Tuchfühlung mit der Natur: #andersOutdoor im Tölzer Land

Mit über 50 Angeboten lädt das Tölzer Land während der #andersOutdoor-Wochen vom 21. April bis 10. Juni Gäste und Einheimische dazu ein, Natur auf behutsame Art zu erleben und (neu) kennenzulernen. Neben den Isar- und Walchensee-Rangern vermitteln auch alpine Gebietsbetreuerinnen, Wanderführer, Kräuterpädagoginnen und Ornithologen gern ihr Wissen. Die Teilnehmer erwartet kein Action-Programm, vielmehr eröffnen Outdoor-Erlebnisse wie Rangertouren, Kräuterwanderungen, nächtliche Moortouren oder Vogelstimmenkonzerte neue Blickwinkel. Bei einer Fototour durch die Loisach-Kochelsee-Moore

etwa werden nicht nur Tiere und Pflanzen künstlerisch in Szene gesetzt, zeitgleich nehmen Interessierte wertvolles Wissen über Entstehung und Wandel der Moore sowie deren Beitrag zum Klimaschutz mit nach Hause.

Die Hüter der Natur – Naturschutz-Ranger im Tölzer Land. © Tölzer Land Tourismus

Besonderes Anliegen der Veranstalter: Kinder mit der Natur in Berührung zu bringen

Neben Touren und Vorträgen für Erwachsene gibt es auch etliche Angebote für Familien und Kinder, wie die Kräuter-Erlebnisküche in Geretsried für Drei- bis Sechsjährige. Für größere Kinder eignen sich Touren mit den Isarrangern, abendliche Fledermausexkursionen in Wackersberg oder die Treffen der Naturdetektive am Kochelsee. Bei Dunkelheit mit Laternen auf eine Alm nahe Lenggries wandern – ein unvergessliches Erlebnis!

Kleine und große Naturforscher auf Tour im Loisach-Kochelsee-Moor. © Leonie Lorenz/Tölzer Land Tourismus

Das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern mit Erlebnisbiotopen, Natur- Beobachtungsstationen und einem attraktiven Kursprogramm ist ebenfalls eine optimale Anlaufstelle, um Kinder wie Erwachsene für sensible Themen zu begeistern.

Bringen Sie Körper und Geist in Einklang mithilfe der Natur im Tölzer Land

Wer Körper und Geist mithilfe der Natur in Einklang bringen möchte, macht einen Kneipp-Spaziergang in Bad Tölz oder begibt sich auf eine naturnahe Wanderung mit einer Bergwanderführerin zur Tutzinger Hütte. Dabei gehen die Teilnehmer bewusst auf Tuchfühlung mit der Natur, umarmen Bäume, streicheln weiches Moos, bestaunen spezielle Wuchsformen am Wegesrand.

Nachhaltige Stadttour mit der eRikscha in Wolfratshausen. © Tom Hirschmann/Spatzen Rikscha

In Sachen Nachhaltigkeit stehen gemeinsames Müllsammeln bei Wanderungen und Rikscha-Fahrten auf dem Programm. Mit dem modernen E-Fahrrad-Taxi geht es CO2-neutral und gemütlich durch die Altstadt von Wolfratshausen oder entlang der Loisach.

Weitere Informationen für eine naturverträgliche Reiseplanung, Hintergründe zu schützenswerten Naturräumen, Tier- und Pflanzenarten sowie ein Gewinnspiel rund um das Thema „Naturschutz“ mit attraktiven Preisen finden Sie unter www.dein-toelzer-land.de Der Ausflugsticker informiert in Echtzeit über die aktuelle Parkplatzsituation, Öffnungszeiten, Wegsperrungen und vieles mehr.

Wer bei den ersten Terminen der #andersOutdoorWochen keine Zeit hat, darf sich auf eine Fortsetzung im Herbst (22.09. bis 05.11.) freuen!

Das gilt im Tölzer Land Naturverträglich unterwegs: Müll wieder mit nach Hause nehmen. Glasscherben bergen nicht nur ein Verletzungsrisiko für Mensch und Tier, sondern sind auch häufige Ursache für Waldbrände. Keine Lagerfeuer in der freien Natur, nur an dafür vorgesehenen Plätzen. Distanz halten, auf ausgewiesenen Wegen bleiben. Hunde anleinen. Anreise mit dem ÖPNV. Ausgewiesene Parkflächen nutzen. Gut informiert auf Tour: Neben dem Infoportal www.dein-toelzer-land.de sind kostenfreie Wander- und Radkarten in den Tourist Informationen im Tölzer Land erhältlich. Das Online Tourenportal gibt Tourenvorschläge inkl. GPS-Daten und Hintergrundinformationen zu Schutzgebieten, Wegsperrungen u.v.m.

Kontakt

Tölzer Land Tourismus

Prof.-Max-Lange-Platz 1

83646 Bad Tölz

Telefon: 08041/505-206

E-Mail: info@toelzer-land.de

www.toelzer-land.de

