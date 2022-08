Sanierung der Kirche St. Ulrich in Walchensee: Walaba aufs Dach

Von: Christiane Mühlbauer

Ein Hagelunwetter in diesem Sommer setzte dem Dach von St. Ulrich noch weiter zu. Links ist die mit Folie abgedeckte Stelle zu sehen. © Arndt Pröhl

Für die Renovierung der Ulrichs-Kirche in Walchensee ab 2023 ist alles geklärt. Unter anderem, dass Schindeln aus einem speziellen Material eingesetzt werden.

Walchensee – Schon seit 2017 läuft der Abstimmungsprozess mit dem Bistum Augsburg für die Sanierung des Dachs der Pfarrkirche St. Ulrich in Walchensee. Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Das Besondere ist unter anderem das Dach, das mit Naturschindeln gedeckt ist. Es wurde zuletzt in den 1990er-Jahren saniert.

Sanierung der Kirche St. Ulrich Walchensee nicht mehr in diesem Jahr

Vor einigen Jahren traten jedoch erneut Wasserschäden am Dach auf. Seither werden die schadhaften Stellen mit Folie abgedeckt. Diese hält aber nur ein Jahr, zudem muss man die Klebestreifen nach jedem Sturm überprüfen, schildert Kirchenpfleger Frank Sommerschuh.

Die Pfarrgemeinde hatte gehofft, dass die Sanierung bereits heuer durchgeführt werden könnte. Viel Schriftverkehr mit dem Bistum, wechselnde Sachbearbeiter dort sowie Abstimmungen mit der Oberen Denkmalschutzbehörde kosteten jedoch Zeit, hinzu kam dann noch die Corona-Pandemie.

Kosten für Kirchensanierung in Walchensee auf eine Million Euro gedeckelt

Heuer im Juni, berichtet Sommerschuh, fand die Vergabe der ausgeschriebenen Arbeiten statt. „Wir freuen uns, dass alle Firmen aus der Region kommen, und zwar im Umkreis von 30 Kilometern.“ Allerdings: Bis Jahresende sind sie mit Aufträgen schon voll. Deshalb wurde nun vereinbart, dass der Start bis zur 16. Kalenderwoche 2023 (Ende April, nach Ostern) erfolgen soll. „Bis dahin dürfte dann auch der letzte Schnee durch sein“, sagt Sommerschuh. Das Bistum Augsburg hat die Kosten auf eine Million Euro gedeckelt und wird selbst 70 Prozent davon übernehmen, das ist die maximale Förderhöhe. Knackpunkt waren die Schindeln, die natürlich eine möglichst lange Lebensdauer haben sollen. Der Wunsch der Kirchengemeinde war Walaba – eine Sumpfpflanze, die im Wasser wächst, extrem hart, ölhaltig und wasserabweisend ist, so Sommerschuh. „Man geht von einer Lebensdauer von 50 Jahren aus.“ Die Alternative wären Alaska-Zedern gewesen, die günstiger sind, aber nicht so lange halten.

Dass man nun doch Walaba erhalte, liege am Ukraine-Krieg, erklärt Sommerschuh: „Deswegen ist Lärchenholz aus Sibirien nicht zu beziehen, deshalb hat die Nachfrage nach Alaska-Zeder stark angezogen, sodass man in Kanada den Markt nicht mehr bedienen kann.“ Für Walchensee sei es nun „Glück im Unglück“, aus diesem Grund Schindeln aus Walaba zu bekommen. Bei den Kosten liege man im Rahmen.

Hagel beschädigte Dach der Kirche in Walchensee

Nun muss das Gotteshaus also noch einen weiteren Winter überstehen, in dem das Wasser eindringt. Im Oktober wird die Folie erneuert. Bereits vor einigen Wochen hatte ein Hagelunwetter am Walchensee dem Kirchendach weiteren Schaden zugefügt. „Da wurden weitere Schindeln massiv beschädigt.“

Für die Sanierung muss die Kirchenstiftung 150 000 Euro aus eigenen Mitteln aufbringen. „70 000 Euro sind schon eingegangen, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Sommerschuh. „Wir hoffen, dass wir bis zum Frühjahr noch weitere Spenden erhalten.“

Unterstützung

Wer die Kirchenstiftung in Walchensee unterstützen will, kann auf dieses Konto spenden: DE58 7005 4306 0011 7535 14 bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, Stichwort: Kirchendachsanierung St. Ulrich

