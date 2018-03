Schlägerei in der Tölzer Marktstraße

Zwei Männer gerieten am Freitagnachmittag in der Tölzer Marktstraße aneinander. Es ging um Glaubensfragen.

Bad Tölz - Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam es am Freitag um kurz nach 15 Uhr in der Tölzer Marktstraße. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge gerieten zwei Personengruppen in Streit, weil sie unterschiedliche Ansichten über die Auslegung des islamischen Glaubens vertraten.

Der Konflikt schaukelte sich so hoch, dass ein in Bad Tölz lebender Syrer (24) einem gleichaltrigen Mann derselben Staatsangehörigkeit – er wohnt in Traunstein – eine Kopfnuss verpasste. Letzterer quittierte den Angriff mit einem Faustschlag. Nach Angaben der Polizei müssen sich die beiden Streithähne demnächst wegen Körperverletzung verantworten. (sis)