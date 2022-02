Aktion an der Realschule Schlehdorf: 200 faire Rosen

Von: Stefanie Wegele

Freuen sich über den gelungenen Rosenverkauf: Die Schülersprecher Ronja Fischer und Benjamin Mazrek. © tk

Die Schüler der Realschule Schlehdorf haben sich für den Valentinstag eine ganz besondere Aktion überlegt. Die setzen sich für fairen Rosenhandel ein.

Schlehdorf – Anlässlich des Valentinstags startet die Realschule St. Immaculata in Schlehdorf eine Aktion, die sich für fairen Rosen-Handel einsetzt. Laut einer Mitteilung der Schule will die Aktion in der Pandemie etwas Farbe und Freude verbreiten: Die Schüler können sich untereinander ein Zeichen von Freundschaft und Wertschätzung zukommen lassen. 200 bunte Rosen wurden von Schülern der Realschule untereinander verschickt und mit handbeschriebenen, persönlichen Botschaften geschmückt. „Faire Rosen für faire Freunde“, lautet das Motto. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, diene die Rose als Symbol für Anerkennung und Wertschätzung. „Diese Werte sollten auch beim Anbau der beliebten Blumen gelten“, betonen die Schüler. Doch die Realität in den Anbauländern von Rosen sehe oft anders aus. Sie kämen meist aus Ostafrika. Viele Pflückerinnen auf den Rosenfarmen in Kenia, Äthiopien und Tansania arbeiten unter schlechten Bedingungen wie fehlenden Arbeitsverträgen.

Aktion: „Flower Power – Sag’s mit fairen Blumen“

Dass es anders geht, darauf macht die Aktion „Flower Power – Sag’s mit fairen Blumen“ von Fairtrade aufmerksam. Durch den fairen Handel werden Blumenarbeiter in ihren Rechten gestärkt und ihre Arbeits- und Lebenssituation verbessert. Die Schülersprecher Benjamin Mazrek, Ronja Fischer und Emanuel Pohl, die die Aktion mit der SMV ins Leben gerufen haben, freuen sich über den gelungenen Rosenverkauf. Die Realschule Schlehdorf ist ausgezeichnete Fairtrade-Schule.

