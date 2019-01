An Isar und Loisach wird kräftig ausgelichtet

Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) holzt in den kommenden Wochen an Isar und Loisach kräftig aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Wie die Behörde ankündigt, stehen von Mitte Januar bis Mitte März Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an, die sich auch auf die Unterläufe der Wildbäche erstrecken. Die Aufräumarbeiten können witterungsbedingt bis Ende März dauern.

Betroffen sind laut WWA insbesondere alle Uferwege an der Isar im gesamten Landkreis sowie wie Loisachufer im Stadtbereich Wolfratshausen, in Maxkron und Hohenbirken, an der Schönmühlerschleife und in Schlehdorf-Unterau. Auch am Bichler Uferweg wird gearbeitet.

Laut WWA ist es aus Hochwasserschutzgründen nötig, streckenweise stark auszulichten. So würden Gehölze entnommen, die für den jeweiligen Standort untypisch sind, wie zum Beispiel Fichten aus dem Auenbereich. Auch geschädigte Bäume, die eine Gefahr darstellen, sollen weg. Alles sei mit der zuständigen Fachkraft für Naturschutz abgestimmt. Das WWA weist darauf hin, dass es zu Behinderungen oder kurzzeitigen Sperrungen der Uferwege kommt, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten seien.

