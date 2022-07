Schlehdorfer Dorfladen hat eine neue Pächterin

Von: Franziska Seliger

Die neuen Pächter des Schlehdorfer Dorfladens: Anna und Sebastian Noetzel aus Kochel. Für Samstag, 16. Juli, ist die Eröffnung geplant. © Franziska Seliger

Rund drei Wochen war der Dorfladen in Schlehdorf geschlossen, nachdem die bisherigen Pächter gekündigt hatten. An diesem Samstag (16. Juli) öffnet der Nahversorger wieder: mit neuen Pächtern und einem neuen Namen.

Schlehdorf – Anna und Sebastian Noetzel aus Kochel sind die neuen Pächter des Schlehdorfer Dorfladens. Kurz vor dessen Wiedereröffnung an diesem Samstag, 16. Juli, war das Ehepaar aus Kochel in den vergangenen Tagen unter anderem damit beschäftigt, die leeren Regale wieder zu befüllen, Gespräche mit Lieferanten zu führen und ein neues Logo zu kreieren. Denn mit dem Pächterwechsel ändert sich auch der Name des Geschäfts. Es wird künftig „Anna‘s Dorfladen“ heißen – nach seiner Chefin Anna Noetzel.

Spontane Entscheidung

Dass sie und ihr Mann den Dorfladen übernehmen, hätten sie recht „spontan“ entschieden, verrät Sebastian Noetzel. „Meine Frau wollte immer schon etwas Eigenes haben. Das habe ich ihr jetzt ermöglicht“, erklärt der 39-Jährige und macht damit klar, wer im Schlehdorfer Dorfladen künftig das Sagen haben wird. Anna Noetzel hat Touristik, Hotellerie und Marketing studiert, wie sie sagt, und zuletzt als Angestellte in einem Betrieb gearbeitet. Nun freue sie sich darauf, im Schlehdorfer Dorfladen ihre eigenen Ideen verwirklichen zu können. „Und ich mag den Kontakt zu Menschen“, so die 37-Jährige.

Vor rund fünf Jahren seien sie ins Loisachtal gezogen, erzählt ihr Mann, und hier freundlich aufgenommen worden. Mit der Übernahme des Dorfladens wollten sie den Menschen hier deshalb etwas zurückgeben. Denn hätte der Dorfladen für immer schließen müssen, weil kein neuer Pächter gefunden werden konnte, „wäre das schlimm für die Menschen am Ort“, sagt Sebastian Noetzel und verweist auf Ältere oder Menschen ohne Auto, für die ein Nahversorger im Ort unheimlich wichtig sei.

Produkte „zu vernünftigen Preisen“ verkaufen

Damit aber auch alle anderen Schlehdorfer möglichst im Ort einkaufen, möchte das Ehepaar seine Produkte „zu vernünftigen Preisen“ verkaufen – und nicht überteuert, wie das bei kleinen Supermärkten oft der Fall sei. „Gerade in der heutigen Situation“ mit hohen Spritpreisen und in Zeiten des Klimawandels wollten sie die Schlehdorfer zum Einkauf vor Ort motivieren, so Sebastian Noetzel.

Zu den verschiedenen Änderungen im bisherigen Konzept des Nahversorgers gehört deshalb die schrittweise Verlängerung der Öffnungszeiten. Vorerst, so Sebastian Noetzel, werde der Laden von Montag bis Samstag von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet haben. Ab Herbst, wenn eine zusätzliche Vollzeitkraft eingearbeitet sei, sollen diese Öffnungszeiten weiter verlängert werden.

Auch die Post bleibt, es wird aber noch dauern

Bis dahin wird das Paar den Dorfladen zusammen mit den drei bestehenden Teilzeitkräften betreiben und beim Warensortiment vor allem auf regionale Produkte setzen. Die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten, die schon der Vorpächter pflegte, werde fortgesetzt. Auch die Apotheke aus Kochel werde bestellte Medikamente weiterhin im Dorfladen abliefern. Ebenso sollen Päckchen, Pakete und Co. wieder im Laden abgeliefert werden können, verspricht Sebastian Noetzel. Da sich das Paar bei der Deutschen Post dafür aber neu anmelden müsse, werde das noch einige Wochen dauern.

Vorerst will das Paar den Dorfladen in ähnlicher Weise fortführen wie seine Vorgänger und dann schauen, welche Wünsche die Kunden äußern. Schon vor Eröffnung hat Sebastian Noetzel indes Blumenkübel auf dem asphaltierten Vorplatz platziert – damit die Autos hier nicht mehr so durchrasen können, erklärt er. Außerdem möchte das Paar zusätzliche Sitzmöglichkeiten im Freien aufstellen, um den Café-Bereich zu erweitern. Ein Wunsch von Anna Noetzel wären außerdem zusätzliche Sitzmöglichkeiten an der Rückseite. Mit Blick auf den nahen Kinderspielplatz wäre das nämlich der ideale Platz, an dem Eltern in Ruhe einen Kaffee trinken könnten, ist sie überzeugt.

Laden war immer wieder ein Sorgenkind

Dass die bisherigen Pächter nach rund vier Jahren den Dorfladen nicht weiterführen würden, hatte Bürgermeister Stefan Jocher bereits in der Bürgerversammlung im Mai mitgeteilt (wir haben berichtet). Doch bereits die Jahre zuvor, war der Nahversorger immer wieder das Sorgenkind der Gemeinde. Nach einem Todesfall hatte der Laden lange Zeit leer gestanden. 2017 fand die Gemeinde als Eigentümerin eine neue Pächterin aus Kochel, die jedoch rund ein Jahr später wegen Umzugs den Laden wieder aufgab. Die letzten Pächter – ebenfalls aus Kochel – hätten das Geschäft nun aus privaten Gründen aufgegeben, sagt Sebastian Noetzel. Dem Vernehmen nach hatte der Laden am Ende aber zu wenig abgeworfen, weshalb die Pächter aufgaben.

