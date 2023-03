Nach Ausgrabungen in Schlehdorf: Strafanzeige gegen Archäologen-Firma

Von: Franziska Seliger

Bei der Ausgrabung im Vorfeld des Seniorenheim-Neubaus wurden Reste des Schlehdorfer Urklosters gefunden. © Seliger / Archiv

Ein außergewöhnlicher Vorgang passiert gerade in Schlehdorf: Der Zweckverband Senioren- und Pflegeheim hat Strafanzeige gegen die Firma gestellt, die dort Ausgrabungen durchgeführt hat. Es geht um Fundstücke und den fehlenden Abschlussbericht.

Schlehdorf – Der Zweckverband des Seniorenwohn- und Pflegeheims Schlehdorf wird Strafanzeige gegen die Firma erstatten, die im Vorfeld des Neubauprojekts die Ausgrabungen auf dem Grund des Seniorenheims durchführte. Das teilt Stefan Jocher, der Vorsitzende des Zweckverbands, bestehend aus den Gemeinden Schlehdorf und Großweil, auf Nachfrage der Heimatzeitung mit. In der jüngsten Sitzung des Zweckverbands „hat mich die Versammlung beauftragt, Strafanzeige zu erstatten“, so Jocher. Das werde er in Kürze tun. Und zwar „wegen Unterschlagung öffentlichen Eigentums“.

Nach sechs Jahren immer noch kein Abschlussbericht

Wie berichtet, ist es mittlerweile rund sechs Jahre her, dass bei archäologischen Ausgrabungen im Vorfeld des Seniorenheim-Neubaus in Schlehdorf Reste des christlichen Urklosters aus dem achten Jahrhundert nach Christus zu Tage gefördert wurden. Doch einen Abschlussbericht über die Ausgrabungen hat die mit den Grabungen beauftragte Firma mit Sitz unter anderem in Geretsried bis heute nicht vorgelegt.

Die Strafanzeige werde nun einerseits wegen dieses noch ausstehenden Berichts gestellt, sagte Stefan Jocher. „Das ist ein Druckmittel.“ Aber auch, weil sich die bei den Grabungen gefundenen Knochen sowie Wertgegenstände wie etwa alte Münzen immer noch bei der Firma befänden. Nach wie vor sei geplant, die „interessanteren Gegenstände“ der Ausgrabung in einer Vitrine im Seniorenheim auszustellen, so Jocher.

